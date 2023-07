Mihambová si poranila stehenný sval, diagnóza bude známa v stredu

Berlín 10. júla (TASR) - Olympijská víťazka v skoku do diaľky Malaika Mihambová utrpela zranenie v príprave na MS, ktoré sa uskutočnia od 19. do 27. augusta v Budapešti. Nemka by sa mala na šampionáte usilovať o tretí titul za sebou. V nedeľu si však na majstrovstvách Nemecka poškodila stehenný sval.



V súťaži dvakrát skočila 6,93 metra a získala siedmy titul majsterky krajiny. Preteky však nedokončila a uviedla, že konečná diagnóza bude známa v stredu po vyšetrení magnetickou rezonanciou. "Musíme vidieť, čo to presne je. Ak mám šťastie, nič to nie je, ak nemám šťastie, tak je to natiahnutie, alebo natrhnutie svalového vlákna," uviedla atlétka.