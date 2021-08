Mihambová vyhrala diaľku posledným pokusom

ženy - diaľka:



1. Malaika Mihambová (Nem.) 7,00 m, 2. Brittney Reeseová (USA) 6,97, 3. Ese Brumeová (Nig.) 6,97, 4. Ivana Španovičová (Srb.) 6,91, 5. Maryna Bechová-Romančuková (Ukr.) 6,88, 6. Tara Davisová (USA) 6,84, 7. Brooke Strattonová (Aus.) 6,83, 8. Jazmin Sawyersová (V. Brit.) 6,80

Tokio 3. augusta (TASR) - Nemecká atlétka Malaika Mihambová zvíťazila v skoku do diaľky na OH v Tokiu. Zlato si vybojovala výkonom 7,00 metra v záverečnej sérii, ktorým prekonala striebornú Američanku Brittney Reeseovú i bronzovú Nigérijčanku Esu Brumeovú (obe 6,97 m).Úradujúca majsterka sveta figurovala pred svojím posledným pokusom na treťom mieste. Ako jediná v súťaži dosiahla 7-metrovú hranicu, na čo už nedokázali zareagovať Reeseová ani Brumeová. O striebre pre Američanku rozhodol dlhší druhý najlepší skok.Mihambová po triumfoch na ME 2018 a MS 2019 skompletizovala zlatú zbierku z vrcholných podujatí. "," povedala 27-ročná Nemka na oficiálnej stránke OH 2020.