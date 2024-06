Mikautadze je na čele tabuľky strelcov, disciplinovaní Slováci

Štatistiky hráčov po 13. hracom dni ME v Nemecku:



góly: 1. Georges Mikautadze (Gruz.) 3, 2. Ivan SCHRANZ (SR), Jamal Musiala, Niclas Füllkrug (obaja Nem.), Cody Gakpo (Hol.) a Razvan Marin (Rum.) všetci 2 góly



asistencie: 1. Nathan Ake (Hol.), Dennis Man (Rum.), Remo Freuler (Švajč.), Ante Budimir (Chor.), Alexander Prass (Rak.) a Juraj KUCKA (SR) všetci po 2 asistencie



počas streleckých pokusov: 1. Cristiano Ronaldo (Port.) 12, 2. Kylian Mbappe (Fr.), Kai Havertz (Nem.), Romelu Lukaku (Belg.), Aleksandar Mitrovič (Srb.) a Christian Eriksen (Dán.) po 10 ..., 14. KUCKA 8



ŽK: 1. Tomáš Souček (ČR), Antonín Barák (ČR), Patrik Schick (ČR), Nicusor Bancu (Rum.), Hakan Calhanoglu (Tur.), Samet Akaydin (Tur.), Anzor Mekvabišvili (Gruz.), Jonathan Tah (Nem.), Silvan Widmer (Švajč.), Scott McTominay (Škót.), Rodri (Šp.), Dodi Lukebakio (Belg.), Rafael Leao (Port.), Abdülkerim Bardakci (Tur.), Riccardo Calafiori (Tal.), Patrick Wimmer (Rak.), Morten Hjulmand (Dán.), Erik Janža (Slovin.) všetci po 2, 19. SCHRANZ a DUDA 1



ČK: 1. Ryan Porteous (Škót.), Antonín Barák a Tomáš Chorý (ČR) po 1



štatistiky tímov:



góly: 1. Nemecko 8 gólov, 2. Rakúsko 6, 3. Švajčiarsko, Španielsko, Portugalsko a Turecko po 5, 7. Gruzínsko, Holandsko a Rumunsko po 4, 10. SLOVENSKO a ďalších päť tímov po 3



počet streleckých pokusov: 1. Nemecko 57, 2. Portugalsko 54, 3. Turecko 50, 4. Francúzsko 49 ..., 12. SLOVENSKO 37



držanie lopty: 1. Nemecko a Portugalsko 64,3 percent, 3. Anglicko 59,7, 4. Belgicko 55,7 ..., 15. SLOVENSKO 51



ŽK: 1. Turecko 16, 2. Česko 13, 3. Rakúsko a Maďarsko po 10 ..., 23. SLOVENSKO 2



ČK: 1. Česko 2, 2. Škótsko 1

Berlín 27. júna (TASR) - Po skončení skupinovej fázy ME vo futbale sa na čele tabuľky kanonierov osamostatnil Georges Mikautadze. Gruzínsky útočník zaznamenal v stredajšom zápase F-skupiny z jedenástky proti Portugalsku tretí gól na turnaji, ktorým spečatil triumf svojho tímu 2:0. Aj vďaka nemu sa Gruzínci hneď vo svojom debute na veľkom turnaji dostali do osemfinále.Dva góly majú na konte ďalší piati hráči - dvojica Nemcov Jamal Musiala a Niclas Füllkrug, Holanďan Cody Gakpo, Rumun Razvan Marin a Slovák Ivan Schranz, ktorých tímy taktiež postúpili do vyraďovačky a budú môcť zveľadiť svoje gólové konto.V počte asistencií viedli Holanďan Nathan Ake, Rumun Dennis Man, Remo Freuler zo Švajčiarska, Chorvát Ante Budimir, Rakúšan Alexander Prass a Juraj Kucka, ktorí prihrali na dva góly. Strelecky najaktívnejší bol po 13. dni kontinentálneho šampionátu Cristiano Ronaldo s 12 pokusmi, no gólu sa zatiaľ nedočkal.Nemci boli na čele streleckých pokusov tímu (57) i strelených gólov (8). Slováci sa v troch zápasoch dostali k 37 strelám a patrilo im priebežné 12. miesto. Prezentovali sa 51-percentným držaním lopty (15. priečka) a spolu s Holandskom boli najslušnejší, keď rovnako ako "Oranjes" videli iba dve žlté karty.