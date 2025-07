Mike Brown je nový tréner New Yorku Knicks, nahradil Thibodeaua

New York 8. júla (TASR) - Mike Brown sa stal novým trénerom basketbalistov New Yorku Knicks. Dvojnásobný tréner roka v zámorskej NBA nahradil vo funkcii Toma Thibodeaua, ktorý viedol newyorský klub v predchádzajúcich piatich sezónach.



Päťdesiatpäťročný Brown predtým účinkoval v úlohe hlavného kormidelníka v NBA v tímoch Cleveland Cavaliers, Los Angeles Lakers a Sacramento Kings. V Sacramente predčasne skončil vlani v decembri. Okrem toho pôsobil ako asistent vo Washingtone, San Antoniu, Indiane a Golden State.



Brown priviedol Cleveland v roku 2007 až do finále NBA. O tri roky neskôr ho vyhlásili za najlepšieho trénera roka, keď si s Cavaliers pripísal 66 víťazstiev v sezóne. Rovnakú poctu mu udelili aj v ročníku 2022/2023, vtedy dostal Sacramento do play off premiérovo od roku 2006.



Knicks čakajú na titul v NBA od roku 1973. V minulej sezóne sa dostali až do finále Východnej konferencie, kde prehrali s Indianou.