Mike Pellegrims skončil na lavičke HK Poprad
Autor TASR
Poprad 5. mája (TASR) - Hokejový HK Poprad a hlavný tréner Mike Pellegrims sa po skončení sezóny 2025/2026 nedohodli na pokračovaní vzájomnej spolupráce. Klub o tom informoval na svojom webe.
„Napriek obojstrannému záujmu o diskusiu o budúcnosti sa obe strany nedokázali zhodnúť na podmienkach pokračovania kontraktu, čo viedlo k definitívnemu odchodu skúseného belgického kormidelníka spod Tatier. Mikeovi Pellegrimsovi ďakujeme za jeho služby a prajeme v jeho ďalšej trénerskej kariére veľa úspechov,“ napísal klub.
Päťdesiatosemročný Belgičan viedol Poprad od vlaňajšieho októbra, keď pri kormidle nahradil Jána Šimka, ktorý po vzájomnej dohode v klube skončil.
