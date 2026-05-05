Utorok 5. máj 2026Meniny má Lesia a Lesana
Mike Pellegrims skončil na lavičke HK Poprad

Na snímke hlavný tréner HK Poprad Mike Pellegrims počas zápasu 53. kola Tipsport ligy HKM Zvolen - HK Poprad vo Zvolene 6. marca 2026. Foto: TASR - Ján Krošlák

Autor TASR
Poprad 5. mája (TASR) - Hokejový HK Poprad a hlavný tréner Mike Pellegrims sa po skončení sezóny 2025/2026 nedohodli na pokračovaní vzájomnej spolupráce. Klub o tom informoval na svojom webe.

Napriek obojstrannému záujmu o diskusiu o budúcnosti sa obe strany nedokázali zhodnúť na podmienkach pokračovania kontraktu, čo viedlo k definitívnemu odchodu skúseného belgického kormidelníka spod Tatier. Mikeovi Pellegrimsovi ďakujeme za jeho služby a prajeme v jeho ďalšej trénerskej kariére veľa úspechov,“ napísal klub.

Päťdesiatosemročný Belgičan viedol Poprad od vlaňajšieho októbra, keď pri kormidle nahradil Jána Šimka, ktorý po vzájomnej dohode v klube skončil.
