< sekcia Šport
Mikel Oyarzabal dvoma gólmi prispel k výhre futbalistov Španielska
Autor TASR
Villarreal 28. marca (TASR) - Mikel Oyarzabal dvoma gólmi prispel k výhre futbalistov Španielska v prípravnom dueli nad Srbskom 3:0. V uplynulých desiatich zápasoch za Španielsko si pripísal 11 gólov a šesť asistencií. Tréner „La Furia Roja“ Luis de la Fuente je presvedčený, že má kvality hráča svetovej extra triedy.
Úradujúci majstri Európy mali 27. marca nastúpiť v Katare v rámci podujatia Finalissima proti majstrom sveta z Argentíny. Pre prebiehajúci konflikt na Blízkom východe sa však zápas zrušil a museli si tak hľadať nového súpera. Strelec víťazného gólu z ME 2024 Oyarzabal strelil oba góly ešte v prvom polčase. Hráč Realu Sociedad San Sebastian si v 52. dueli za Španielsko pripísal svoj 24. gól, čím sa v tabuľke strelcov krajiny dostal na 9. miesto.
Tréner Španielska je toho názoru, že ak by bol Oyarzabal inej národnosti, ľudia by ho zaradili do debaty o hráčoch na svetovej úrovni. „Niekedy si nevšímame kvality hráčov ako je Mikel. Mali by sme si užívať, že všetko robí skvele, a to aj mimo ihriska. V šatni sa správa ako kapitán. Ak by ste sa ma opýtali, kto by sa v budúcnosti mohol stať vynikajúcim trénerom, povedal by som jeho meno,“ chválil svojho zverenca de la Fuente. Skóre duelu uzavrel debutant v A-tíme Victor Munoz z Osasuny.
Španieli v rámci prípravy odohrajú v marci ešte utorkový domáci duel proti Egyptu.
