Mikkola dostal pokutu, vystrelil na hráčov Montrealu so sirénou

New York 31. marca (TASR) - Fínsky hokejista Niko Mikkola dostal od vedenia zámorskej NHL pokutu 5000 dolárov za nešportové správanie. Obranca Floridy pyká za svoj čin na konci nedeľného domáceho zápasu s Montrealom, keď so záverečnou sirénou za rozhodnutého stavu vyslal strelu príklepom smerom na súperovu polovicu. Prudko vystrelený puk takmer zasiahol zadáka hostí Davida Savarda do hlavy.



Mikkola vypálil na protihráčov v čase, keď sa už zápas len dohrával a nikto takú delovku neočakával. Konanie fínskeho obrancu vyvolalo vášne a rozhodcovia museli zasiahnuť, aby hráčov od seba oddelili. Canadiens aj zásluhou gólu a asistencie slovenského útočníka Juraja Slafkovského zvíťazili 4:2 a vrátili sa na postupovú pozíciu vo Východnej konferencii. Oba tímy sa opäť stretnú v utorok na ľade Montrealu.



Dvadsaťosemročný Mikkola vlani pomohol Panthers k ich premiérovému zisku Stanleyho pohára. V tomto ročníku odohral za Floridu 68 zápasov, v ktorých nazbieral päť gólov a 16 asistencií. Informoval o tom web TSN.ca.