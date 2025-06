Mikloši so stuhou a Gašparová s kužeľmi skončili na 34. mieste

Sofia 19. júna (TASR) - Slovenská reprezentantka v modernej gymnastike Sophia Izabella Mikloši obsadila na MS junioriek v Sofii 34. miesto v cvičení so stuhou. V kvalifikácii dostala za svoju zostavu 20,800 bodu. Do finále postúpilo osem najlepších. Mikloši súťaží prvý rok v juniorskej kategórii, absolvovala debut na MSJ.



V kvalifikácii individuálnych súťaží bola vo štvrtok v akcii zo Sloveniek aj Natália Gašparová, ktorá predviedla zostavu s kužeľmi. Za technicky i výrazovo vydarený výkon dostala známku 21,850 bodu, čo jej medzi 68 súťažiacimi vynieslo takisto 34. miesto. Gašparová sa týmito MSJ rozlúčila s juniorskou kategóriou a čaká ju prechod do hlavnej kategórie.