Mikolajová pred zápasom s Fínskom: Chceme prekvapiť
Zverenkám trénera Petra Kopúňa patrí v tabuľke 3. skupiny B-divízie priebežná tretia pozícia.
Autor TASR,aktualizované
Tatranská Lomnica 10. apríla (TASR) - Slovenské futbalistky sa na stretnutie s Fínskom v kvalifikácii o postup na MS 2027 pripravovali v piatok na umelom trávniku na ihrisku v Tatranskej Lomnici. Na rovnakom povrchu sa bude hrať 14. apríla v Helsinkách.
„Fínky sú náročný súper a to, že budeme hrať na umelej trávne nemôže byť výhovorkou. Vieme to a preto sa na takýto povrch pripravujeme. V podstate celú prípravu som aj ja v klube absolvovala na umelke, hoci už teraz trénujeme na tráve. Musíme sa však prispôsobiť a Fínky prekvapiť našimi zbraňami. Chceme ísť za našim cieľom, ktorým je druhá priečka,“ uviedla pre futbalsfz.sk najlepšia slovenská futbalistka za rok 2025 Mária Mikolajová.
Kapitánka tímu Dominika Škorvánková priznala, že umelá tráva nie je obľúbeným povrchom: „Pre nás je však dôležité, aby sme sa sústredili na svoju hru. Už sme nacvičovali ofenzívne situácie a verím, že dokážeme súpera, ktorý je favoritom, prekvapiť.“
Asistent trénera Michal Švihorík o umelej tráve v dueli s Fínskom povedal: „Súper síce na nej trénuje aj hráva, ale my sa na to pripravíme. Práve preto sme prešli s tréningami do Tatranskej Lomnice, kde máme umelú trávu k dispozícii. Vieme, že na tomto povrchu to bude veľmi rýchle, čo má súper rád, lebo má rýchle hráčky, ale my sa ich budeme snažiť eliminovať svojou hrou. Chceme hrať v rozostavení, na ktoré sme zvyknutí a teda bude iné ako sme skúsili v Portugalsku.“
Zverenkám trénera Petra Kopúňa patrí v tabuľke 3. skupiny B-divízie priebežná tretia pozícia. Po zápase vo Fínsku ich ešte čaká domáci súboj v Prešove s Portugalskom.
„Fínky sú náročný súper a to, že budeme hrať na umelej trávne nemôže byť výhovorkou. Vieme to a preto sa na takýto povrch pripravujeme. V podstate celú prípravu som aj ja v klube absolvovala na umelke, hoci už teraz trénujeme na tráve. Musíme sa však prispôsobiť a Fínky prekvapiť našimi zbraňami. Chceme ísť za našim cieľom, ktorým je druhá priečka,“ uviedla pre futbalsfz.sk najlepšia slovenská futbalistka za rok 2025 Mária Mikolajová.
Kapitánka tímu Dominika Škorvánková priznala, že umelá tráva nie je obľúbeným povrchom: „Pre nás je však dôležité, aby sme sa sústredili na svoju hru. Už sme nacvičovali ofenzívne situácie a verím, že dokážeme súpera, ktorý je favoritom, prekvapiť.“
Asistent trénera Michal Švihorík o umelej tráve v dueli s Fínskom povedal: „Súper síce na nej trénuje aj hráva, ale my sa na to pripravíme. Práve preto sme prešli s tréningami do Tatranskej Lomnice, kde máme umelú trávu k dispozícii. Vieme, že na tomto povrchu to bude veľmi rýchle, čo má súper rád, lebo má rýchle hráčky, ale my sa ich budeme snažiť eliminovať svojou hrou. Chceme hrať v rozostavení, na ktoré sme zvyknutí a teda bude iné ako sme skúsili v Portugalsku.“
Zverenkám trénera Petra Kopúňa patrí v tabuľke 3. skupiny B-divízie priebežná tretia pozícia. Po zápase vo Fínsku ich ešte čaká domáci súboj v Prešove s Portugalskom.