Mikovič a Procházka pokračujú v Spartaku Trnava

Trnava 29. mája (TASR) - Ešte pred štartom prípravy na novú sezónu si nikéligový futbalový klub FC Spartak Trnava minimálne na ďalší rok poistil služby dvoch odchovancov Martina Mikoviča a Romana Procházku. Spartak o tom informoval na svojom webe.



Procházka začal sezónu v základnej zostave trénera Michala Gašparíka, odohral všetky predkolá Európskej konferenčnej ligy. Do ligových zápasov však často naskakoval iba z lavičky náhradníkov. Ku koncu sezóny sa opäť vrátil do základnej zostavy a v kľúčových zápasoch sezóny patril vždy medzi najlepších na ihrisku, čo potvrdil aj víťazným gólom v prvom semifinálovom súboji Slovnaft Cupu proti Podbrezovej. Aj napriek zraneniu sa stihol dať dokopy na záverečné ligové kolá a rovnako na finálový zápas Slovenského pohára, Spartaku pomohol k 3. miestu v tabuľke a zisku miestenky do EKL.



Mikovič patril medzi stálice v základnej zostave. Vo svojich 33 rokoch nastúpil dovedna na 41 zápasov vo všetkých súťažiach a mohlo ich byť aj viac, pribrzdilo ho však svalové zranenie. Spolu s Procházkom budú v klube pôsobiť minimálne do leta 2025. "Kým u Procházku bola aktivovaná opcia o predĺžení ešte zostávajúcej zmluvy, Mikovič podpísal nový kontrakt na jeden rok, opäť s možnosťou opcie na predĺženie o ďalších 12 mesiacov," informoval web Spartaka.