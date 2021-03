NHL: Mikrofóny usvedčili rozhodcu z úmyslu po spornom vylúčení hráča

Nashville 24. marca (TASR) - Vedenie hokejovej NHL prešetrí zvlášnu komunikáciu rozhodcov, ktorú zachytili mikrofóny počas zápasu medzi Nashvillom Predators a Detroitom Red Wings (2:0). Jeden z rozhodcov po spornom vylúčení útočníka Predators Viktora Arvidssona povedal, že v každom prípade chcel hráča Nashvillu poslať na trestnú lavicu.



Incident sa stal na konci piatej minúty druhej tretiny, keď Arvidsson jemne postrčil Jona Merrila a na prekvapenie všetkých putoval na trestnú lavicu za podrazenie. "Nebolo to nič hrozné, ale chcel som dať Nashvillu sku... trest v úvode," zachytil mikrofón hlas jedného z rozhodcov aj s vulgarizmom a vtedy sa spojenie prerušilo. Zápas viedli Tim Peel a Kelly Sutherland, z nahrávky nebolo jasné o koho hlas išlo. Švédskeho útočníka poslal na trestnú lavicu Peel a predpokladá sa, že to povedal on.



Vedenie NHL po zápase na otázku agentúry AP k tejto veci zatiaľ neodpovedalo, ale zástupca komisára súťaže Bill Daly pre The Athletic potvrdil, že liga incident vyšetrí. Po zápase sa na incident pýtali aj trénera Nashvillu Johna Hynesa. "Rozhodcovia sú zamestnancami ligy, takže to nebudem komentovať. Je to vec NHL, aby to vyriešila," povedal kormidelník Predators.