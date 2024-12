Mikula po triumfe Zvolena v derby: Je to pre mňa skvelý návrat

32. kolo TEL:



HKM Zvolen – HC MONACObet Banská Bystrica 6:1 (3:0, 0:1, 3:0)



Góly: 6. Hecl (Zuzin, Beňo), 9. Macek (Senčák, Šramaty), 15. Kudrna, 47. Robertson (Macek, Šramaty), 56. K. Olson (Kobolka), 56. Marcinek (R. Bondra, V. Fekiač) – 35. Adams. Rozhodovali: J. Konc ml., Baluška – Jedlička, Hajnik. vylúčení na 2. min: 3:4, presilovky 2:0, oslabenia: 0:0, 4417 divákov



Zostavy:



Zvolen: Kantor – Halbert, Bindulis, Kobolka, Robertson, Beňo, D. Stránský, Sládok – Kudrna, Estephan, Zuzin – Andrusiak, Olson, M. Hecl – Marcinek, V. Fekiač, R. Bondra –Senčák, Šramaty, Macek



Banská Bystrica: Hrachovina – Scarlett, Chicoine, Michalčin, Česánek, M. Bučko, L. Kozák, Žabka – Šoltés, Voyer, Boucher – Adams, Wedman, R. Faith – Matoušek, Bíreš, Kukuča – Valigura, Petriska, Kalousek

Peter Mikula, tréner Zvolena: „Je to skvelý návrat pre mňa na lavičku Zvolena. Dúfam, že toto nebol výkrik do tmy. Hráči mali veľký entuziazmus, chceli vyhrať a hlavne začali plniť to, čo bolo ich doterajším nedostatkom. Upozornil som ich na to. Nebolo to dnes bez chýb, ale v obrannej tretine sme mali poriadok, na čo sme sa aj zamerali. Výkon bol podložený i dobrou disciplínou.“



Vladimír Országh, tréner B. Bystrice: „My sme absolútne nespokojní s výsledkom i výkonom. Prvá tretina nám vôbec nevyšla, inkasovali sme zbytočné góly. Boli tam zbytočné fauly. Súper nás za ne potrestal v presilových hrách. V druhej tretine sme trošku pridali, mali sme šance, ale nedokázali sme ich okrem jedného gólu využiť. Dôležitý bol predbránkový priestor, tam sme sa nedokázali presadiť. Naopak súper nám dal zpred bránky tri či štyri góly. Prehrať sa dá, ale určite nie takýmto spôsobom. Toto je pre nás zdvihnutý prst. Povieme si k tomu viac a čakám od chalanov reakciu už v najbližšom zápase.“

Zvolen 28. decembra (TASR) - Hokejisti Zvolena v 32. kole Tipos extraligy vyhrali pod vedením nového trénera Petra Mikulu derby duel nad Banskou Bystricou 6:1 a pretrhli tak šnúru piatich prehier v sérii. V tejto sezóne zdolali svojho rivala tretíkrát za sebou. Tím spod Urpína prehral tretí z uplynulých štyroch zápasov.Prvá tretina patrila pred takmer vypredaným hľadiskom domácim. Vyhrali ju 3:0. Skóre otvoril v presilovke z kruhu Hecl, potom sa presadil šťastným šuchom hokejkou Macek a tretí zásah pridal opäť v presilovke efektnou koncovkou Kudrna. V druhej tretine hostia znížili po prieniku Adamsa bekhendom, ale v tretej časti zvýšil strelou spoza kruhu Robertson a poistky pridali ešte spred bránkoviska Olson s Marcinekom.