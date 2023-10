Mikúš chváli atmosféru v šatni, Mucha chce reprezentovať Slovensko

Zvolen (TASR) – Hokejisti Zvolena už nie sú lídrami slovenskej najvyššej súťaže. V piatkovom jedenástom kole totiž nebrali na domácom ľade všetky body s Novými Zámkami. Podľahli im 4:5 po samostatných nájazdoch a uspokojiť sa tak museli iba s jedným bodom.



Veľkú zásluhu má na tom dvojgólový Miroslav Mucha, ktorý prišiel pod Pustý hrad iba minulý týždeň a v treťom dueli si otvoril strelecký účet dvoma presnými zásahmi, pričom ďalšie dva, ktoré sa nezapočítajú do štatistík, strelil v samostatných nájazdoch. "Je to škoda. Hlavne keď sme doma, je to strata bodov, ktorá nás môže neskôr mrzieť v sezóne, ale som rád aj za ten jeden bod. Šestnásť sérií v nájazdoch som ešte nezažil. Bojujeme o ten posledný bod, škoda že to nevyšlo. Dal som dva góly, tretí už oficiálne nie. Budeme sa musieť poučiť aj z nevydarených nájazdov a potrénovať na tom," netajil zmiešané pocity 26-ročný Mucha, ktorý má po anabáze v zámorí na svojom konte aj osem reprezentačných štartov v národnom drese. A rád by si ho obliekol znovu: "Od malička sledujem reprezentáciu, je to vždy najcennejší dres pre hráča, je to česť hrať v reprezentácii. Bol by som rád za to, aby som sa predstavil v ´repre´, ale musíme ako tím pokračovať v dobrej hre, potom by to mohlo vyjsť.“



Prvé dva góly v drese Zvolena nevyjdú rodáka z Bytče lacno. "Nevyjde ma to lacno, ale som rád, že som mohol pomôcť tímu. Bol to tímový výsledok. Je tu vo Zvolene super partia, ktorá ma privítala veľmi dobre. Pomáha mi k adaptácii v tejto lige. Moji spoluhráči Mitch Hults a Kašlík sú výborní hráči, ktorí mi to vedia dať. Som za to rád a dúfam, že to bude takto pokračovať," dodal Mucha.



Novozámčania sa vďaka výhre vo Zvolene dostali na druhé miesto v tabuľke. Zvolenčanov nielenže zosadili z líderskej pozície, ale sa pred nich aj dostali. Zásluhu má na tom i kapitán Tomáš Mikúš, ktorý premenil rozhodujúci samostatný nájazd. Po zisku dvoch bodov prítomným médiám po zápase vravel: "Po minuloročných prehrách v play off v predĺžení so Zvolenom je to pre nás veľká radosť. Prvýkrát v živote som zažil, že bolo až šestnásť nájazdov a ja som sa dostal v nich až trikrát na ľad. Dvakrát som nedal a tretíkrát to vyšlo. Je to nová skúsenosť, ale som rád, že práve my ten bod navyše berieme po takom dlhom predĺžení a nájazdoch. Máme dobre nastavený systém, je dobrá atmosféra v šatni, máme aj dobré návyky, takže verím, že nám to vydrží čo najdlhšie. Prídu obdobia, keď sa nám bude dariť menej, ale máme sa o čo oprieť aj v ťažkých chvíľach."



Novozámčania zbierajú v tejto sezóne bod za bodom. Aktuálne druhé miesto v tabuľke nepreceňujú. "Posledné roky sa liga veľmi vyrovnala. Už druhý rok majú Nové Zámky kvalitný káder. Samozrejme sú kluby, ktoré majú vyššie ambície, vyšší rozpočet, ale liga je vyrovnaná. Zápasy sú ťažké i s posledným tímom súťaže alebo s prvým, takže na každý zápas musíme ísť rovnako," prízvukoval T. Mikúš.