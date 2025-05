Mikuš prispel asistenciou k výhre Dukly Praha nad Pardubicami

Chance liga - 2. kolo nadstavby



skupina o 7.-10. miesto - prvý zápas semifinále:



FC Hradec Králové - MFK Karviná 1:0 (0:0)

Gól: 74. Pilař

/S. Dancák nastúpil v 46. minúte/



skupina o udržanie sa:



Dukla Praha - FK Pardubice 2:0 (0:0)

Góly: 46. Milla, 47. Čermák

/M. Hruška odchytal celé stretnutie, R. Mikuš odohral celé stretnutie, F. Lichý nastúpil v 74. minúte, Christián Bačinský (všetci Dukla Praha) sedel na lavičke náhradníkov/

Praha 3. mája (TASR) - Futbalisti Dukly Praha vyhrali v zápase 2. kola nadstavby českej ligy nad Pardubicami 2:0. Asistenciou k tomu prispel aj slovenský krídelník Rajmund Mikuš, ktorý 10 sekúnd po začiatku druhého polčasu našiel pred pokutovým územím Kevina-Princa Millu. Pre Kamerunčana to bol premiérový presný zásah v českej lige. Za Duklu odchytal celý duel slovenský brankár Matúš Hruška. V skupine o udržanie sa stále bojuje o to, aby sa vyhla baráži, tri kolá pred koncom stráca na Slovácko 5 bodov, to má však zápas k dobru.Do semifinále súboja o 7. miesto vstúpili lepšie hráči Hradca Králové. V sobotnom zápase zdolali Karvinú 1:0, odveta je na programe v sobotu 10. mája na pôde Karvinej.