TEL: Mikúš vyzdvihol odhodlanie Košíc

Košice 10. apríla (TASR) - V semifinálovej sérii medzi hokejistami Košíc a Spišskej Novej Vsi sa aj vo štvrtom zápase potvrdila výhoda domáceho prostredia. "Oceliari" vďaka tomu vyrovnali stav na 2:2 na zápasy, keď k triumfu 4:2 zamierili aj vďaka dvom využitým presilovkám. Podľa útočníka Spišiakov Juraja Majdana nemali hostia také "ľahké nohy ako v domácich zápasoch."



Košičania začali aktívne, no inkasovali ako prví, keď Todd Burgess prekonal Jaroslava Janusa. Domáci sa však nenechali zaskočiť, pokračovali v aktívnej hre a jej výsledkom bola aj presilovka s vyrovnávajúcim gólom Tomáša Mikúša. "Na mužstve bolo cítiť odhodlanie. Pred inkasovaným gólom sme hrali dobre, po ňom sme v tom pokračovali a dali sme aj góly," poznamenal Mikúš, ktorý v početnej výhode zužitkoval prihrávku Mareka Slováka. Košičania zvládli "domácu úlohu" a v neľahkej situácii dokázali vyrovnať stav série. Ich kormidelník Dan Ceman po štvrtom zápase vyzdvihol najmä hru špeciálnych formácií: "Oba tímy hrali dobre v defenzíve. Naše mužstvo podalo veľmi dobrý výkon v presilovkách aj v oslabeniach. Počas hry piatich proti piatim sme väčšinou držali puk a hru ďaleko od bránky. Chceli sme zvíťaziť v oboch domácich zápasoch a našli sme cestu ako to dosiahnuť. Teraz musíme nájsť spôsob ako triumfovať v piatom zápase série."



Hráči Košíc a Spišskej Novej Vsi sa v základnej časti stretli v šiestich dueloch, z ktorých sa až päť skončilo najtesnejším rozdielom. Očakávania vyrovnanej série sa napĺňajú aj v sérii o finále. "Spišská má veľmi kvalitné mužstvo, dokázala to aj v základnej časti. Pred sériou sme boli pripravení aj na sedemzápasovú bitku a potvrdzuje sa, že je to vyrovnané," poznamenal Mikúš, s ktorým súhlasil aj kapitán Michal Chovan: "Vedeli sme, že sa stretnú dva kvalitné tímy. Išli sme do toho, že to môže mať aj sedem zápasov. Určite nás čaká ďalší vyrovnaný duel. Do Spišskej ideme s cieľom zvládnuť ten zápas. Myslím si, že sme tam v úvode série neodohrali zlé zápasy. Mali sme tam veľa fáz, v ktorých sme nehrali dobre. Dôležité je, aby sme hrali celých 60 minút. Verím, že sme teraz správne nastavení."



Spišiaci sa po treťom zápase série, v ktorom podľahli 2:6, hotovali zmeniť vo svojej hre viacero vecí a najmä si dať pozor na vylúčenia. Košičania v ňom využili tri presilovky a aj vo štvrtom zápase sa početné výhody ukázali ako kľúčové. Spišiaci im dovolili päť presiloviek, v ktorých skórovali Mikúš (na 1:1) a Chovan (na 3:1). "Tretí zápas série zápas nám vôbec nevyšiel. Mali sme preto dlhší míting, na ktorom sme sa zamerali na to, aby sme zmenili niektoré systémové veci. V dnešnom stretnutí sme začali dobre, dali sme prvý gól. Potom sme sa však nedisciplinovanosťou dostali do oslabenia. Za dva zápasy sme dostali päť gólov v oslabeniach, ktoré nám nevychádzali. Od polovice zápasu sme boli viac ako vyrovnaný súper domácich. Boli sme aktívni, podarilo sa nám dať aj kontaktný gól. Žiaľ, presilovku pred koncom zápasu sme nedokázali využiť a neskórovali sme ani počas hry bez brankára. Druhú a tretiu tretinu sme mali dobrú, to je pozitívne. Domov ideme s cieľom zvíťaziť v dôležitom piatom zápase." poznamenal asistent trénera Spišiakov Vladimír Záborský.



Spišiaci od druhej tretiny iba doťahovali náskok na súpera a k odvážnejšej hre sa dostali až v záverečnej tretine. "Možno sme až príliš čakali. Mali sme byť skôr aktívni, viac hrať s pukom a vytvárať si šance. V prvých dvoch tretinách sme prakticky nemali ani šancu. V týchto dvoch zápasoch sme nemali také ľahké nohy ako doma. To rozhodlo. Musíme ostať pozitívni. Stav série 2:2 je stále nádejný. Teraz ideme domov a pred vlastnými fanúšikmi chceme zvíťaziť. Myslím si, že táto séria bude ešte dlhá. Práve to domáce prostredie môže byť rozhodujúci faktor," zhodnotil útočník Juraj Majdan, ktorý sa gólovo presadil v oboch zápasoch na košickom ľade.