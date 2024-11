Milan Roman ďalšie štyri roky prezidentom Slovenského šachového zväzu

Skalica 30. novembra (TASR) - Milan Roman bude ďalšie štyri roky prezident Slovenského šachového zväzu (SŠZ). Rozhodli o tom voľby na sobotňajšej Konferencii SŠZ v Skalici. Doterajší šéf zväzu v nich dostal dôveru od 20 oprávnených voliteľov, protikandidát Alexander Riabov získal jeden hlas, ôsmi delegáti sa zdržali.



"Potvrdenie mandátu vnímam ako vyjadrenie súhlasu slovenskej šachovej komunity s mojou doterajšou činnosťou aj s líniou vytýčenou vo volebnom programe pod mottom: ´Nech je šach stále kráľovsky´. Zároveň je to záväzok, ktorý pociťujem ako ešte väčší oproti predchádzajúcemu," povedal staronový prezident SŠZ. Vo funkcii je od októbra 2020.



Slovenský šachový zväz združuje takmer dvesto klubov a ku koncu októbra 2024 mal 4928 členov so zaplateným príspevkom, čo je nárast približne o štvrtinu oproti stavu z roku 2021 (vtedy 3954 členov).



SŠZ v septembri sériou rôznych podujatí, ktoré vyvrcholili galavečerom v Bratislave spojeným so zriadením Siene slávy slovenského šachu, oslávil storočnicu od založenia svojho dobového predchodcu - Slovenskej šachovej župy v roku 1924 v Trenčianskych Tepliciach.