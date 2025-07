Milan triumfoval v 8. etape Tour, Pogačar naďalej v žltom

Tour de France - 8. etapa (Saint-Méen-le-Grand - Laval, 171,4 km):



1. Jonathan Milan (Tal./Lidl-Trek) 3:50:26 h, 2. Wout Van Aert (Bel./Visma Lease a Bike), 3. Kaden Groves (Austr./Alpecin-Deceuninck), 4. Pascal Ackermann (Nem./Israel-Premier Tech), 5. Arnaud De Lie (Belg./Lotto), 6. Tobias Lund Andersen (Dán./Team Picnic PostNL), 7. Bryan Coquard (Fr./Cofidis), 8. Alberto Dainese (Tal./Tudor Pro Cycling Team), 9. Vincenzo Albanese (Tal./EF Education-EasyPost), 10. Stian Fredheim (Nór./Uno-X Mobility) všetci rovnaký čas ako víťaz

priebežné poradie po 8. etape:



1. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates-XRG) 29:48:30 h, 2. Remco Evenepoel (Belg./Soudal Quick-Step) +54 s, 3. Kevin Vauquelin (Fr./Arkea-B&B Hotels) +1:11 min, 4. Jonas Vingegaard (Dán./Visma Lease a Bike) +1:17, 5. Mathieu Van Der Poel (Hol./Alpecin-Deceuninck) +1:29, 6. Matteo Jorgenson (USA/Visma Lease a Bike) +1:34, 7. Oscar Onley (V. Brit./Team Picnic PostNL) +2:49, 8. Florian Lipowitz (Nem./Red Bull-Bora-hansgrohe) +3:02, 9. Primož Roglič (Slovin./Red Bull-Bora-hansgrohe) +3:06, 10. Mattias Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) +3:43

Laval 12. júla (TASR) - Talian Jonathan Milan z tímu Lidl-Trek triumfoval v ôsmej etape cyklistických pretekov Tour de France. V šprintérskej koncovke takmer 172 kilometrov dlhej etapy zo Saint-Méen-le-Grand do Lavalu zdolal Belgičana Wouta Van Aerta (Team Visma Lease a Bike) a Austrálčana Kadena Grovesa (Alpecin-Deceuninck).Pre 24-ročného Milana to bol premiérový triumf na Tour de France, zároveň sa ním vrátil do čela súťaže o zelený dres pre najlepšieho šprintéra. „“ uviedol Milan v televíznom rozhovore. Žltý dres pre lídra priebežného poradia si udržal Slovinec Tadej Pogačar (SAE Team Emirates-XRG), vedie naďalej s 54-sekundovým náskokom pred Belgičanom Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step).Profilovo rovinatá etapa predurčovala k šprintérskej koncovke a podľa toho vyzeral jej priebeh. Ešte pred oficiálnym štartom sobotňajšej etapy odstúpil po páde z pretekov Eddie Dunbar. Dlhé desiatky kilometrov sa išlo v pokojnom tempe, pelotón sa držal pokope a neprišlo k žiadnemu náznaku výraznejšieho úniku.Väčšia aktivita prišla až pred jedinou šprintérskou prémiou dňa vo Vitre, kde sa rozdávali cenné body v boji o zelený dres. Milan si napokon skúsene prišiel po zisk plného počtu bodov a na šesťbodový rozdiel stiahol vedúceho Pogačara. Po nej vyrazila do úniku dvojica z tímu Total Energies Matteo Varcher a Mathieu Burgaudeau, postupne si vytvorila mierny náskok na pelotón. Hlavný balík si však ich aktivitu skúsene strážil a približne desať kilometrov pred cieľovou páskou manko definitívne stiahol.V samotnej koncovke to boli podľa očakávania taktické rošády zo strany tímov a budovanie čo najlepšej pozície pre favoritov na etapový triumf. K špurtu prišlo napokon 500 metrov pred cieľovou páskou, najskôr vyštartoval Van Der Poel a Van Aert, ale správne načasovanie Milana vyústilo v sobotňajšie prvenstvo.