NESKUTOČNÝ MILAN: Uspel v špurte a zvíťazil v 4. etape SAE Tour
Autor TASR
Fudžajra 18. februára (TASR) - Taliansky cyklista Jonathan Milan sa stal víťazom štvrtkovej štvrtej etapy na pretekoch Okolo Spojených arabských emirátov. Dvadsaťpäťročný jazdec stajne Lidl Trek v špurte 182 km dlhej etapy so štartom aj cieľom vo Fudžajre zdolal druhého Brita Ethana Vernona (NSN) a tretieho Taliana Mattea Milana (Groupama FDJ). Jediný Slovák na štartovej listine Matthias Schwarzbacher (EF Education-EasyPost) finišoval spoločne s pelotónom na 116. priečke v rovnakom čase ako víťaz.
Celkovo aj naďalej vedie Talian Antonio Tiberi z Bahrainu Victorious s náskokom 21 sekúnd pred druhým Mexičanom Isaacom Del Torom (UAE Team Emirates - XRG) a minútou pred tretím Kolumbijčanom Haroldom Tejadom (XDS Astana). Schwarzbacher je na 112. pozícii s mankom 21:27 min.
SAE Tour - 4. etapa (Fudžajra - Fudžajra, 182 km):
1. Jonathan Milan (Tal./Lidl-Trek) 4:03:06 h, 2. Ethan Vernon (V. Brit./NSN Cycling Team), 3. Matteo Milan (Tal./Groupama - FDJ United), 4. Gerben Thijssen (Belg./Alpecin-Premier Tech), 5. Robin Froidevaux (Švajč./Tudor Pro Cycling Team), 6. Matteo Malucelli (Tal./XDS Astana Team),... 116. Matthias SCHWARZBACHER (SR/EF Education EasyPost) všetci čas ako víťaz
Celkové poradie (po 4 zo 7 etáp):
1. Antonio Tiberi (Tal./Bahrain Victorious) 11:12:09 h, 2. Isaac Del Toro (Mex./UAE Team Emirates - XRG) +21 s, 3. Harold Tejada (Kol./XDS Astana Team) +1:00 min, 4. Lennert van Eetvelt (Belg./Lotto Intermarché) +1:07, 5. Lucas Plapp (Austr./Jayco AlUla) +1:19, 6. Ilan van Wilder (Belg./Soudal Quick-Step) +1:21,... 112. SCHWARZBACHER +21:27 min
