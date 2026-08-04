< sekcia Šport
Milan vyhral aj druhú etapu Okolo Poľska
V záverečnom špurte uspel opäť pred Francúzom Paulom Magnierom (Soudal Quick-Step).
Autor TASR
Štetín 4. augusta (TASR) - Taliansky cyklista Jonathan Milan zvíťazil aj v druhej etape pretekov Okolo Poľska. Jazdec tímu Lidl-Trek potvrdil rolu favorita na triumf v utorkovej 151 kilometrov dlhej rovinatej etape z Miedzyzdroje do Štetína, keď v záverečnom špurte uspel opäť pred Francúzom Paulom Magnierom (Soudal Quick-Step). Tretí finišoval Talian Matteo Malucelli (XDS Astana Team).
Iba pár kilometrov po štarte sa o únik dňa postarala štvorica Jonas Rutsch, Anton Schiffer, Patryk Stozs a Radoslaw Fratczak. Podobne ako v prvej etape, pelotón úniku výraznejší časový náskok nedoprial, pričom odstup kontrolovali tímy Lidl a Soudal. V štvorčlennom úniku vymenil Stozsa po technických problémoch líder vrchárskej súťaže Dries De Bondt, ktorý prispel k natiahnutiu náskoku na 40 sekúnd, no pelotón už potom stratu stiahol. Milan vo finiši predstihol Magniera o dĺžku bicykla a k pondelkovému prvému triumfu v kariére na Okolo Poľska pridal hneď v utorok druhý.
Iba pár kilometrov po štarte sa o únik dňa postarala štvorica Jonas Rutsch, Anton Schiffer, Patryk Stozs a Radoslaw Fratczak. Podobne ako v prvej etape, pelotón úniku výraznejší časový náskok nedoprial, pričom odstup kontrolovali tímy Lidl a Soudal. V štvorčlennom úniku vymenil Stozsa po technických problémoch líder vrchárskej súťaže Dries De Bondt, ktorý prispel k natiahnutiu náskoku na 40 sekúnd, no pelotón už potom stratu stiahol. Milan vo finiši predstihol Magniera o dĺžku bicykla a k pondelkovému prvému triumfu v kariére na Okolo Poľska pridal hneď v utorok druhý.
výsledky 2. etapy Okolo Poľska (Miedzyzdroje – Štetín, 151 km):
1. Jonathan Milan (Tal./Lidl-Trek) 3:05:37 h, 2. Paul Magnier (Fr./Soudal Quick-Step), 3. Matteo Malucelli (Tal./XDS Astana Team), 4. Ivan Garcia Cortina (Šp./Movistar Team), 5. Daniel Skerl (Bahrain-Victorious, 6. Simon Dehairs (Belg./Alpecin-Premier Tech) všetci rovnaký čas
celkové poradie (po 2 zo 7 etáp):
1. Milan 8:09:28 h, 2. Magnier +8 s, 3. Kamil Malecki (Poľ./ Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) +12, 4. Jonas Rutsch (Nem./ Lotto Intermarche) +14, 5. Malucelli, 6. Noah Hobbs (V.Brit./EF Education-EasyPost) obaja +16
1. Jonathan Milan (Tal./Lidl-Trek) 3:05:37 h, 2. Paul Magnier (Fr./Soudal Quick-Step), 3. Matteo Malucelli (Tal./XDS Astana Team), 4. Ivan Garcia Cortina (Šp./Movistar Team), 5. Daniel Skerl (Bahrain-Victorious, 6. Simon Dehairs (Belg./Alpecin-Premier Tech) všetci rovnaký čas
celkové poradie (po 2 zo 7 etáp):
1. Milan 8:09:28 h, 2. Magnier +8 s, 3. Kamil Malecki (Poľ./ Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) +12, 4. Jonas Rutsch (Nem./ Lotto Intermarche) +14, 5. Malucelli, 6. Noah Hobbs (V.Brit./EF Education-EasyPost) obaja +16