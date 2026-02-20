< sekcia Šport
Milan zvíťazil aj v 5. etape SAE Tour, Schwarzbacher 96.
Milan si pripísal druhý triumf na prebiehajúcom podujatí, vo štvrtok zvíťazil v 182 km dlhej etape so štartom aj cieľom vo Fudžajre.
Autor TASR
Dubaj 20. februára (TASR) - Taliansky cyklista Jonathan Milan zvíťazil aj v 5. etape pretekov Okolo Spojených arabských emirátov. Jazdec tímu Lidl-Trek zdolal v záverečnom špurte 168 km dlhej trasy z Dubaj Al Mamzar Parku k Hamdan University druhého Nóra Erlenda Blikru (Uno-X Mobility) a tretieho svojho krajana Mattea Malucelliho (XDS Astana Team). Slovenský pretekár Matthias Schwarzbacher zo stajne EF Education-EasyPost finišoval s pelotónom na 96. priečke.
Milan si pripísal druhý triumf na prebiehajúcom podujatí, vo štvrtok zvíťazil v 182 km dlhej etape so štartom aj cieľom vo Fudžajre. Na čele celkového poradia zostal ďalší Talian Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious), Schwarzbacherovi patrí naďalej 112. pozícia s mankom 21:27 min.
Výsledky 5. etapy SAE Tour (Dubaj Al Mamzar Park - Hamdan University, 168 km):
1. Jonathan Milan (Tal./Lidl-Trek) 3:33:18 h, 2. Erlend Blikra (Nór./Uno-X Mobility), 3. Matteo Malucelli (Tal./XDS Astana Team), 4. Luka Mezgec (Slovin./Team Jayco AlUla), 5. Daniel Skerl (Tal./Bahrain-Victorious), 6. Ethan Vernon (V.Brit./NSN Cycling Team), ..., 96. Matthias SCHWARZBACHER (SR/EF Education-EasyPost) všetci rovnaký čas
Celkové poradie (po 5 zo 7 etáp):
1. Antonio Tiberi (Tal./Bahrain-Victorious) 14:45:27 h, 2. Isaac Del Toro (Mex./SAE Team Emirates - XRG) +21 s, 3. Harold Tejada (Kol./XDS Astana Team) +1:00 min., 4. Lennert van Eetvelt (Belg./Lotto Intermarche) +1:07, 5. Lucas Plapp (Austr./Jayco AlUla) +1:19, 6. Ilan van Wilder (Belg./Soudal Quick-Step) +1:21,... 112. SCHWARZBACHER +21:27
