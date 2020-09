Milaničova éra sa začala víťazstvom v derby, Spartak opäť neskóroval

Bratislava 13. septembra (TASR) - Slovinský tréner Darko Milanič odštartoval svoje pôsobenie na lavičke futbalistov ŠK Slovan Bratislava víťazstvom v najslávnejšom slovenskom derby. Jeho noví zverenci zdolali v sobotňajšom domácom stretnutí 6. kola Fortuna ligy FC Spartak Trnava 2:0. Na druhom mieste tabuľky zaostávajú za lídrom FC DAC 1904 Dunajská Streda o šesť bodov, majú však zápas k dobru.



Obhajca titulu viedol od 13. minúty zásluhou Milaničovho krajana Žana Medveda. Poisťujúci zásah pridal o deväť minút neskôr španielsky stredopoliar Nono, ktorý sa výstavne presadil z priameho kopu. "V piatok sme si s niekoľkými spoluhráčmi skúšali priame kopy. Z dvanástich pokusov som šesťkrát skóroval. Je skvelé, že mi to vyšlo aj v zápase. Ešte viac sa však teším z dôležitého víťazstva. Ak sa zamyslím, tak som v derby dal zrejme najkrajší gól vo svojej doterajšej kariére. Je nielen najkrajší, ale aj jeden z najdôležitejších. Už som v Slovane určitý čas a viem, čo derby znamená aj pre fanúšikov. Preto sa teším, že som týmto pekným gólom pomohol tímu a zdolali sme najväčšieho rivala," povedal Nono na oficiálnej klubovej stránke.



Bratislavčania dosiahli štvrté víťazstvo v tejto sezóne FL, na konte majú dvanásť bodov a k dobru odložený domáci zápas 4. kola proti FK Senica. "Vedeli sme, o čo sa hrá. Popri prestíži boli v hre dôležité body z pohľadu tabuľky. Tiež sme sa chceli čo najlepšie naladiť pred európskym zápasom vo Fínsku. Derby je vždy ťažké, súbojové, preto si ceníme, že tri body zostali doma. Vieme, že máme čo zlepšovať. Pokúsime sa preniesť do hry ďalšie veci, ktoré od nás tréner vyžaduje. Musíme byť lepší," dodal Nono.



V 2. predkole Európskej ligy sa Slovan predstaví vo štvrtok na pôde KuPS Kuopio. "Boli tam veci, ktoré sa dajú zlepšiť, ale pokiaľ si udržíme koncentráciu z tohto zápasu aj vo Fínsku a budeme lepší v niektorých aspektoch hry, môžeme byť úspešní. Vo Fínsku očakávam náročný zápas. Musíme sa excelentne pripraviť, chceme hrať aj v 3. predkole. Verím nášmu tímu, viem, že hráči túžia uspieť aj v európskej súťaži," vyhlásil Milanič.



Na Tehelnom poli sa pre opatrenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu hralo bez divákov, domáci klub pred úvodným výkopom protestoval proti obmedzeniam transparentom a prvých 30 sekúnd stáli hráči oboch tímov na mieste. "Jasné, že sa hrá úplne ináč, keď hráte pred minimálne 10.000 divákmi. Žiaľ, my s tým nič nenarobíme, myslím si, že v momentálnej situácii to lepšie ani nebude. Musíme sa s tým vyrovnať, som presvedčený, že diváci na tribúnach v najbližšom čase nebudú," povedal trnavský tréner Marián Šarmír. Jeho zverenci nazbierali sedem bodov s bilanciou dve víťazstvá, jedna remíza a tri prehry. Tie utrpeli v predchádzajúcich troch vystúpeniach a dvakrát za sebou neskórovali.