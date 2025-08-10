Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Miláno rokuje o príchode Hojlunda z Manchestru United

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Hojlundovi sa zvýšila konkurencia v útoku po príchode Šeška, navyše v prípravnom stretnutí proti Fiorentine nezasiahol do diania na trávniku, aj keď bol jediným reálnym útočníkom na súpiske.

Autor TASR
Londýn 10. augusta (TASR) - Po príchode slovinského útočníka Benjamina Šeška do anglického futbalového klubu Manchestru United, je naopak na odchode 22-ročný Dán Rasmus Hojlund. O jeho služby prejavilo záujem AC Miláno, obe strany doťahujú detaily príchodu.

Hojlundovi sa zvýšila konkurencia v útoku po príchode Šeška, navyše v prípravnom stretnutí proti Fiorentine nezasiahol do diania na trávniku, aj keď bol jediným reálnym útočníkom na súpiske. Bol zároveň jediným hráčom z A-tímu, ktorý do zápasu nezasiahol. Tréner Ruben Amorim sa napokon rozhodol poslať do útoku Masona Mounta.

Reprezentant Dánska prišiel na Old Trafford pred dvoma rokmi z talianskej Atalanty za 72 miliónov eur. Prípadná prestupová čiastka sa podľa Sky Sports pohybuje okolo 46 miliónov eur. Milánsky klub by chcel Hojlunda získať najskôr na hosťovanie s možnosťou prestupu, ale Manchester United preferuje v prípade realizácie možnosť trvalého odchodu z tímu.
