Milánske derby sa skončilo nerozhodne 1:1, remízu zariadil de Vrij

Miláno 2. februára (TASR) - V šlágri 23. kola talianskej Serie A sa milánske derby medzi AC a Interom skončilo deľbou bodov po výsledku 1:1. "Rossoneri" boli blízko k víťazstvu, ale v 93. minúte inkasovali od Stefana de Vrija.



Inter natiahol svoju sériu bez prehry v lige už na 17 zápasov, naposledy zaváhal 22. septembra 2024, keď prehral práve s AC 1:2. Proti svojmu rivalovi nedokázal zvíťaziť v treťom stretnutí za sebou, okrem ligovej konfrontácie s ním prehral aj v súboji o Taliansky superpohár 2:3. V boji o Scudetto má na vedúci Neapol, ktorý nastúpi vo večernom stretnutí na trávniku AS Rím dvojbodové manko, ale majú zápas k dobru. AC zostalo v tabuľke na ôsmej pozícii, so stratou štyroch bodov na pozície zaručujúce účasť v európskych pohároch.



Domáci sa ujali vedenia v 40. minúte po presnom zásahu holandského stredopoliara Tijjaniho Rejindersa. Hostia po prestávke zatlačili a z územnej prevahy vyťažili aspoň vyrovnávajúci gól v nadstavenom čase, vďaka de Vrijovi získali aspoň bod do tabuľky.



Juventus Turín zvíťazil nad Empoli 4:1. Domáci prehrávali do 61. minúty, v priebehu polhodiny otočili vývoj stretnutia na svoju stranu. Dva góly zaznamenal Randal Kolo Muani, ktorý prišiel do Juventusu na hosťovanie z Paríža Saint Germain. Pre turínsky klub to bolo len druhé víťazstvo z uplynulých piatich ligových zápasov.



Fiorentina potvrdila zlepšenú formu z uplynulých dní, keď pred svojimi fanúšikmi vyhrala nad Janovom 2:0. V tabuľke bude po 23. kole na piatej pozícii, čo by znamenalo účasť v ďalšom ročníku Európskej ligy.







Serie A - 23. kolo:



Juventus Turín - Empoli 4:1 (0:1)



Góly: 61. a 64. Kolo Muani, 90. Vlahovič, 90.+2 Conceicao - 4. De Sciglio, ČK: 84. Maleh (Empoli) po druhej ŽK







ACF Fiorentina - FC Janov 2:1 (2:0)



Góly: 9. Kean, 30. Gudmundsson - 55. De Winter







AC Miláno - Inter Miláno 1:1 (1:0)



Góly: 40. Rejinders - 90.+3 de Vrij