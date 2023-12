Milánu sa vonku nedarí, Pioli: Potrebujeme viac

Rím 23. decembra (TASR) - Futbalisti AC Miláno nedokázali už vo štvrtom zápase v rade zvíťaziť na ihrisku súpera. V piatkovom dueli Serie A len remizovali na pôde poslednej Salernitany a talianske médiá označili výkony niektorých hráčov AC ako katastrofálne.



Hostí poslal v 17. minúte do vedenia Fikayo Tomori, no do prestávky vyrovnal Federico Fazio a po hodine hry upravil na 2:1 jeho spoluhráč Antonio Candreva. O deľbu bodov sa postaral v nadstavenom čase Luka Jovič. Milánčania pritom mali hernú prevahu, ale zlyhali v koncovke. "Mali sme streliť 4-5 gólov. Potrebujeme viac, ale nie je pravda, že sme nepresvedčili. Nie je to jednoduché, ale snažili sme sa až do konca. Nemali sme dopustiť, aby sa Salernitana dostala do vedenia, znamená to, že musíme tvrdo pracovať, aby sme sa stali lepším tímom," citoval trénera Stefana Pioliho portál calciomercato.com.



Najväčšiu kritiku od novinárov si po piatkovom kole vyslúžil Rafael Leao, portál jeho výkon označil známkou 5 a hodnotením: "Zdá sa, že na ihrisko nastúpil v papučiach. Známy magazín tiež pripomenul, že mužstvu sa od začiatku sezóny zranilo 21 hráčov. "Je to ťažké, je tam veľa zranení. Je to problém, ktorý musíme rýchlo vyriešiť. Do prevencie a liečby týchto zranení dávame všetko, čo je v našich silách. Momentálne nám práca neprináša také výsledky, aké by sme chceli," dodal Pioli.



V domácom drese nastúpil v 62. minúte slovenský obranca Norbert Gyömbér. Salernitana stráca na predposlednú Veronu dva body. Na Udinese, ktoré je na 17. mieste znamenajúcom záchranu, má manko štyri. Proti AC bodovala prvýkrát po troch stretnutiach a prípadné víťazstvo by bolo len druhé v prebiehajúcej ligovej sezóne. Zatiaľ jediný triumf dosiahla takmer pred mesiacom proti Laziu Rím (2:1). Zaujímavosťou je, že s favoritom piatkového duelu dokázala remizovať aj v jarnej časti predošlej sezóny na San Sire (1:1).