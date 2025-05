Milik predĺžil zmluvu s Juventusom do júna 2027

Turín 3. mája (TASR) - Dlhodobo zranený poľský futbalista Arkadiusz Milik predĺžil zmluvu s Juventusom Turín do júna 2027. Na svojom webe o tom informoval taliansky klub, za ktorý 31-ročný útočník pre problémy s kolenom už takmer rok nenastúpil.



Milik utrpel zranenie vlani počas prípravného zápasu Poľska pred ME 2024. Odvtedy podstúpil dve operácie a na súťažné trávniky sa ešte nevrátil. Od príchodu do Turína v auguste 2022 strelil za Juventus 17 gólov v 75 dueloch vo všetkých súťažiach. V minulosti pôsobil aj v Leverkusene, Ajaxe Amsterdam, Neapole či Marseille.