Milinkovič-Savič požiadal Lazio o uvoľnenie, má namierené do Al-Hilal

Rím 10. júla (TASR) - Futbalista Sergej Milinkovič-Savič požiadal Lazio Rím o uvoľnenie z kádra. Má namierené do saudskoarabského klubu Al-Hilal, v pondelok to uviedol majiteľ talianskeho tímu Claudio Lotito.



V rozhovore pre online portál tag24 Lotito povedal, že Milinkovič-Savič ho po ôsmich rokoch v Ríme prosil o "zmenu prostredia". Počas troch sezón by mal v Saudskej Arábii zarobiť 60 miliónov eur. Talianske médiá uvádzajú, že Al-Hilal súhlasil so zaplatením 40 miliónov eur za 28-ročného srbského stredopoliara, ktorému v lete vyprší s Laziom zmluva. Lotito povedal, že Lazio dostalo ponuku, ktorá bola "o niečo menej ako 50 miliónov eur".