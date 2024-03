Militao sa zotavil zo zranenia, Realu bude k dispozícii v nedeľu

Madrid 30. marca (TASR) - Brazílsky futbalista Eder Militao sa zotavil zo zranenia kolena a vráti sa do zostavy Realu Madrid. Potvrdil to tréner "bieleho baletu" Carlo Ancelotti, ktorý uviedol, že 26-ročný stopér bude k dispozícii už na nedeľňajší ligový duel proti Athleticu Bilbao.



Militao bol mimo hry viac ako sedem mesiacov po tom, čo si v prvom stretnutí prebiehajúceho ročníka roztrhol predný krížny väz v ľavom kolene. Bolo to práve proti baskickému tímu a iba tri po rovnakom zranení brankára Thibauta Courtoisa, ktorý stále chýba v zostave Madridčanov.



Realu bude v nedeľu chýbať brazílsky krídelník Vinicius Junior, ktorý si odpyká trest za päť žltých kariet v sezóne. Naopak, po suspendovaní bude k dispozícii najlepší ligový strelec Jude Bellingham. Informovala agentúra AP.