Militao utrpel počas prípravného duelu s Tuniskom zranenie slabín

Na snímke vľavo Eder Militao. Foto: TASR/AP

Militao pocítil v 58. minúte zápasu v Lille ostrú bolesť a následne ho tréner Brazílie Carlo Ancelotti musel vystriedať.

Autor TASR
Madrid 19. novembra (TASR) - Brazílsky futbalový obranca Eder Militao utrpel počas utorňajšieho prípravného duelu s Tuniskom (1:1) zranenie slabín. Oznámil to jeho klubový zamestnávateľ Real Madrid, ktorý nešpecifikoval, ako dlho bude hráč pauzovať.

Militao pocítil v 58. minúte zápasu v Lille ostrú bolesť a následne ho tréner Brazílie Carlo Ancelotti musel vystriedať. Podľa španielskych médií bude skúsený zadák chýbať Realu dva týždne a vynechá ligové súboje s Elche a Gironou. K dispozícii nebude ani v stretnutí Ligy majstrov proti Olympiakosu Pireus.
