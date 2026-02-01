< sekcia Šport
Miller počas zápasu prišiel o nalepené vlasy
Miller kolo dokončil, no počas prestávky vo svojom rohu si parochňu strhol z hlavy a hodil ju medzi divákov.
Autor TASR
New York 1. februára (TASR) - Americký boxer ťažkej váhy Jarrell Miller prišiel počas profesionálneho zápasu v New Yorku o „svoje“ vlasy. Jeho súper Kingsley Ibeh v druhom kole zasadil niekoľko úderov a po jednom z nich sa Millerovi parochňa čiastočne odlepila z hlavy.
Miller kolo dokončil, no počas prestávky vo svojom rohu si parochňu strhol z hlavy a hodil ju medzi divákov. Tridsaťsedemročný boxer napokon zápas vyhral na body a následne si počas víťazného tanca pošúchal hlavu.
„Som komik. Treba sa vedieť zasmiať aj sám na sebe,“ povedal Miller po zápase podľa agentúry DPA. V rozhovore priamo v ringu uviedol, že o vlasy prišiel len pár dní pred zápasom. Po tom, čo v dome svojej mamy použil fľašu šampónu, ktorá obsahovala amoniakové bielidlo.
