Miller z NY Rangers s trojzápasovým dištancom za opľutie Doughtyho

New York 28. februára (TASR) - Americký hokejový obranca K’Andre Miller z New Yorku Rangers si za opľutie súpera odpyká trojzápasový dištanc. Informovala AP.



Dvadsaťtriročný zadák sa previnil v nedeľňajšom zápase NHL proti Los Angeles Kings. V závere prvej tretiny opľul Drewa Doughtyho a dostal trest do konca zápasu. Svojmu tímu bude chýbať v dueloch s Philadelphiou, Ottawou a Bostonom a okrem toho zaplatí pokutu 15.000 dolárov.