Pomoc pre nižšie postavených hráčov prichádza podľa Millmana neskoro

Sydney 19. apríla (TASR) - Austrálsky tenista John Millman tvrdí, že pomoc pre nižšie postavených hráčov vo svetovom rebríčku ATP prichádza neskoro. Prezident Hráčskej rady ATP Novak Djokovič chystá plán na podporu tenistov, ktorí najviac trpia výpadkom príjmov v čase pandémie koronavírusu.



"Pýtam sa, prečo sa už dávno nezriadil fond na podporu hráčov, ktorí sú v rebríčku od 250. do 700. miesta. Musela prísť pandémia koronavírusu, aby sme sa konečne zobudili?," netajil rozhorčenie austrálsky daviscupový reprezentant, ktorý je momentálne na 43. priečke rebríčka.



Podľa plánu by do fondu prispeli všetci hráči z Top 100 singlového rebríčka a Top 20 deblového rebríčka ATP. Tenisti z elitnej svetovej päťky by zhodne prispeli čiastkou 30.000 dolárov, tenisti zo 6. až 10. miesta svetového rebríčka by poslali do spoločného fondu 20.000 dolárov, atď. Vyzbieranou sumou by podporili hráčov z 250. až 700. miesta rebríčka, každý by v čase koronakrízy dostal 10.000 dolárov. Informovala o tom agentúra DPA.