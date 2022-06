Liverpool 6. júna (TASR) - James Milner zostane v Liverpoole aj v nasledujúcej sezóne. Skúsený univerzál v pondelok predĺžil s vicemajstrom zmluvu o ďalší rok.



Bývalý anglický reprezentant prišiel na Anfield v roku 2015 ako voľný hráč z Manchestru City a trénerovi Jürgenovi Kloppovi pomohol vyhrať šesť trofejí vrátane Premier League (2019/20) a Ligy majstrov (2018/19). Ďalšie mohol pridať v prebiehajúcej sezóne, keď Liverpool naháňal "quadruple", no v lige skončil bod za víťazným City a vo finále LM podľahol Realu Madrid.



Tridsaťšesťročný Milner odohral za klub dokopy 289 zápasov a strelil 26 gólov. V uplynulom ročníku zasiahol do 39 duelov, pričom v štrnástich hral v základe. Podľa britských médií akceptoval podstatne nižší kontrakt. Milner hráva pod Kloppom na postoch stredopoliara aj krajného obrancu.



"Som veľmi rád, že zostanem ďalšiu sezónu. Uplynulý ročník bol výnimočný, i keď sa neskončil tak, ako sme dúfali. No myslím si, že o to budeme hladnejší po úspechu," povedal pre klubovú stránku.