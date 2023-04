Miloš Kelemen si pripísal prvý gól v NHL, Tatar asistoval

NHL - výsledky:



Nashville - St. Louis 6:1, Pittsburgh - Boston 3:4, Ottawa - Toronto 0:3, Tampa Bay - New York Islanders 5:0, Columbus - Florida 0:7, Montreal - Carolina 0:3, Philadelphia - Buffalo 3:6, Chicago - New Jersey 3:6 /T. TATAR (New Jersey) 0+1/, Colorado - Dallas 5:2, Edmonton - Anaheim 6:0, Arizona - San Jose 2:7 /M. KELEMEN (Arizona) 1+0/, Vegas - Minnesota 4:1, Seattle - Los Angeles 1:3

New York 2. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Miloš Kelemen zaznamenal svoj prvý gól v NHL. Arizona však v súboji tímov, ktoré sa nepredstavia v play off, podľahla doma San Jose 2:7. Bodoval aj ďalší slovenský útočník Tomáš Tatar, pri víťazstve New Jersey na ľade Chicaga 6:3 si pripísal asistenciu.Kelemen sa presadil vo svojom deviatom vystúpení v zámorskej súťaži. V 56. min uzavrel skóre duelu, keď potiahol puk po krídle, natlačil sa pred bránku a prekonal Kaapa Kahkonena. Aj asistencia Tatara bola na posledný gól v zápase, v 58. min prihral Dawsonovi Mercerovi na gól do prázdnej bránky. Zo Slovákov sa v noci na sobotu predstavil aj Erik Černák v drese Tampy Bay. "Blesky" zdolali doma New York Islanders 5:0 a majú ako piaty tím Východnej konferencie istý postup do vyraďovacej časti. V 1. kole narazia na Toronto. Na západe získal ako druhý tím definitívu Edmonton po víťazstve nad Anaheimom 6:0.Východná konferencia: Boston, Carolina, New Jersey, Toronto, NY Rangers, Tampa BayZápadná konferencia: Vegas, Edmonton