Miloš Roman poslal gólom v predĺžení Třinec do semifinále
Autor TASR
Třinec 28. marca (TASR) - Slovenský hokejista Miloš Roman v piatok opäť pripomenul, že vie strieľať rozhodujúce góly v predĺžení a poslal Třinec do semifinále českej extraligy. V piatom zápase série proti Hradcu Králové zopakoval gól z predĺženia 2. duelu a rozhodol zatiaľ najdlhšie stretnutie play off v tejto sezóne.
Dvadsaťšesťročný útočník má už na konte aj rozhodujúci zásah spred takmer dvoch rokov. V apríli 2024 totiž ukončil v čase 121:46 druhý najdlhší zápas histórie českej extraligy a zabezpečil Třincu na ľade Sparty Praha postup do finále. Vtedy si našiel puk pred bránkou a zakončil, v piatok mal pri góle na 3:2 v rovnakom priestore aj potrebnú dávku šťastia. „Bol to krásny moment. Vtedy na Sparte a aj teraz. Ja som najprv ani nevedel, že je to gól. Paťo Hrehorčák dostal puk pred bránku, bol som v súboji a trafilo ma to do nohy. Nezáleží však na tom, kto ho dal a ani ako padol, uľavilo sa nám, že sme to uzavreli,“ povedal Roman podľa portálu idnes.cz.
Hradec v základnej časti obsadil 4. miesto práve o tri body pred Třincom. Séria sa síce skončila 4:1 na zápasy, no všetky stretnutia boli vyrovnané. V tom poslednom prišli „oceliari“ o dvojgólové vedenie v priebehu menej ako dvoch minút. „Dnes to bolo psychicky veľmi náročné, najmä v závere. Hradec nás pritlačil ale dostali sme sa z toho a v predĺžení sme ukázali našu silu. Hradec predviedol kvalitu a bola to náročná séria,“ dodal Roman.
