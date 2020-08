Praha 18. augusta (TASR) - Českého hokejového trénera Miloša Říhu hospitalizovali v jednej z pražských nemocníc. Podľa portálu isport.blesk.cz priviezli 61-ročného trénera s akútnymi problémami, detailnejšie informácie nezverejnili. Jeho bývalý klub v KHL Avangard Omsk však na twitteri informoval, že Říha je vo vážnom stave.



Říhu zradilo zdravie aj vlani, keď bol vo funkcii trénera českého národného tímu. Počas prípravy na Slovensku v Nitre ho tiež odviezli do tamojšej nemocnice. Český kormidelník vtedy uviedol, že nešlo o nič vážne. Podľa zdroja však tentokrát nejde o banalitu a Říha mal údajne zdravotné problémy už niekoľko týždňov. "Prajeme mu veľa zdravia, trpezlivosti a vieru v to najlepšie pre jeho rodinu a priateľov," napísalo vedenie Omska.



Říhovi vyjadril na twitteri podporu aj Slovan Bratislava: "Milošovi Říhovi sa žiaľ v posledných dňoch natoľko zhoršil zdravotný stav, že musel byť hospitalizovaný v Inštitúte klinickej a experimentálnej medicíny v Prahe-Krči. Miloši, myslíme na Teba a modlíme sa za Tvoje uzdravenie." Říha priviedol Slovan v sezóne 2015/2016 do play off o Gagarinov pohár, v rokoch 2002 a 2006 s ním získal dva majstrovské tituly v slovenskej extralige.