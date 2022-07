Miloševič sa stal novým trénerom basketbalistov Handlovej

Handlová 7. júla (TASR) - Posledné voľné trénerské miesto v Niké Slovenskej basketbalovej lige (SBL) je už obsadené. Novým koučom MBK Baník Handlová sa stal bývalý reprezentant Slovenska a držiteľ srbského občianstva Nenad Miloševič.



Pre 39-ročného Miloševiča to bude premiéra v mužskom basketbale na poste hlavného trénera. V uplynulých dvoch rokoch sa venoval pôsobeniu v ženskom BK Slovan Bratislava, v Niké extralige žien obsadil s družstvom v predchádzajúcom ročníku 7. miesto. "Všetko sa to zomlelo veľmi rýchlo. Po tom, ako sa v bratislavskom Slovane rozhodli nepokračovať v najvyššej basketbalovej súťaži žien, ma oslovila práve Handlová. Myslím si, že tu určitá symbolika je, v Handlovej som v rámci Slovenska začínal, poznám tam mnoho ľudí, naopak oni poznajú mňa. Je to však diametrálne odlišná situácia, prísť do klubu ako hráč a ako tréner. V každom prípade som vďačný za túto príležitosť a urobím všetko, aby sme hrali dobrý basketbal. Musím povedať, že som realista. Veľmi dobre viem, čo obnáša budovanie tímu. Budeme tvrdo a intenzívne pracovať, pretože veľmi dobre viem, čo nám kvalitný tréning môže priniesť. Preto viem aj to, že mladý tím potrebuje veľa trénovať a iba to je cesta k zlepšovaniu sa," citovala oficiálna klubová webstránka nového trénera Handlovej.



Miloševič patrí v najvyššej slovenskej súťaži k historicky najúspešnejším hráčom, práve na hornej Nitre odštartoval v roku 2003 svoju slovenskú basketbalovú etapu. S kariérou končil v roku 2020, na svojom konte má tri majstrovské tituly (2010, 2013 a 2014) a štyri víťazstvá v Slovenskom pohári (2005, 2010, 2015, 2016). Okrem toho sa stal reprezentantom Slovenska, v národných farbách si zahral v kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy 2015. Prvé trénerské skúsenosti získaval v Komárne v pozícii asistenta trénera.