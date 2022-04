Milwaukee a Golden State sa prebojovali do druhého kola play off

1. kolo play off NBA

štvrťfinále Východnej konferencie - 5. zápas:



Milwaukee - Chicago 116:100 (34:18, 26:24, 31:26, 25:32)



Najviac bodov: Antetokunmpo 33, Connaughton 20, Portis 14 (17 doskokov) - Williams 23, Vučevič 19 (16 doskokov), White 17



/konečný stav série: 4:1, Milwaukee postúpilo do konferenčného semifinále/





štvrťfinále Západnej konferencie - 5. zápas:



Golden State - Denver 102:98 (30:25, 18:23, 22:30, 32:20)



Najviac bodov: Curry 30, Payton a Thompson po 15 - Jokič 30 (19 doskokov), Cousins 19, Gordon 15



/konečný stav série: 4:1, Golden State postúpil do konferenčného semifinále/

New York 28. apríla (TASR) - Basketbalisti Milwaukee Bucks postúpili do 2. kola play off NBA. V noci na štvrtok zdolali v piatom súboji štvrťfinále Východnej konferencie Chicago Bulls doma 116:100 a v celej sérii triumfovali 4:1 na zápasy. Jannis Antetokunmpo sa podieľal na víťazstve 33 bodmi a deviatimi doskokmi. Obhajca titulu narazí v konferenčnom semifinále na Boston Celtics.Bucks viedli počas zápasu až o 29 bodov, prehrávali iba v úvode, aj to len o bod. Po tretej štvrtine mali komfortný 23-bodový náskok. Jannis Antetokunmpo sa podieľal na víťazstve 33 bodmi a deviatimi doskokmi, pri absencii zraneného Khrisa Middletona mu sekundoval Pat Connaughton s 20 bodmi, vrátane šiestich trojok. "," vyhlásil Antetokunmpo, MVP vlaňajšieho finále. Obhajca titulu narazí v konferenčnom semifinále na Boston Celtics.Do 2. kola sa prebojovali aj hráči Golden State. Warriors si v piatom dueli štvrťfinále Západnej konferencie poradili doma s Denverom Nuggets 102:98 a sériu vyhrali rovnako 4:1. Warriors prehrávali v tretej štvrtine o 10 bodov, ale dokázali skóre otočiť. Stephen Curry pri návrate do základnej zostavy Golden State zaznamenal 30 bodov. Dvojnásobný MVP súťaže premenil trojku 1:33 min. pred koncom stretnutia a presadil sa znovu aj 29 sekúnd pred sirénou. "," uviedol pre agentúru AP Curry, ktorý po doliečení zranenia naskakoval v prvých štyroch zápasoch série z lavičky.Nuggets nestačilo ani 30 bodov, 19 doskokov a osem asistencií Nikolu Jokiča, z toho 12 bodov dal v záverečných 3:46 min. Warriors si na meno súpera v konferenčnom semifinále ešte musia počkať.