Milwaukee a Oklahoma postúpili do semifinále NBA Cupu

výsledky:



Milwaukee Bucks - Orlando Magic 114:109, Oklahoma City Thunder - Dallas Mavericks 118:104

New York 11. decembra (TASR) - Basketbalisti Milwaukee Bucks zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NBA nad Orlandom Magic 114:109. Opäť ich potiahol hviezdny Jannis Antetokounmpo, ktorý zaznamenal 37 bodov, sedem doskokov a štyri bloky. V druhom stretnutí zvíťazila Oklahoma City nad Dallasom 118:104. Hráči Thunder i Bucks si tak zároveň zabezpečili účasť v semifinále NBA Cupu.Milwaukee sa prebojovalo do semifinále turnaja, ktorý sa hrá počas základnej časti sezóny, druhý rok za sebou a o miestenku vo finále zabojuje s New Yorkom Knicks alebo Atlantou Hawks. Damian Lillard zaznamenal 28 bodov, z toho až 15 v záverečnej štvrtine a spoluhráčom z Bucks pomohol aj deviatimi asistenciami. Orlandu chýbali Paolo Banchero i Franz Wagner. Zastúpil ich Jalen Suggs s 32 bodmi a deviatimi doskokmi.Oklahoma ukončila sedemzápasovú víťaznú šnúru Dallasu a naopak svoju natiahla na štyri stretnutia. Veľkú úlohu na tom mal Shai Gilgeous-Alexander, ktorý nazbieral 39 bodov, osem doskokov a päť asistencií. Oklahoma sa v semifinále pohára stretne s Houstonom Rockets alebo Golden State Warriors.