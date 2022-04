Milwaukee Bucks úspešne vstúpili do play off, Chicago zdolali 93:86

NBA - 1. kolo play off, 1. zápasy:



Východná konferencia



Boston Celtics - Brooklyn Nets 115:114 (29:28, 32:32, 35:24, 12:23)



Najviac bodov: Tatum 31, Brown 23, Horford 20 (15 doskokov), Smart 20 - Irving 39, Durant 23, Dragič 14, 19,156 divákov



/stav série 1:0/







Milwaukee Bucks - Chicago Bulls 93:86 (34:21, 17:22, 23:28, 19:15)



Najviac bodov: Antetokounmpo 27 (16 doskokov), Lopez 18, Holiday 15 - Vučevič 24 (17 doskokov), DeRozan 18, LaVine 18 (10 doskokov), 17.717 divákov



/stav série 1:0/







Miami Heat - Atlanta Hawks 115:91 (23:17, 36:23, 27:20, 4, 29:31)



Najviac bodov: Robinson 27, Butter 21, Tucker 16 - Gallinari 17. Hunter 14, Collins a Knox po 10, 19.514 divákov



/stav série 1:0/







Západná konferencia



Phoenix Suns - New Orleans Pelicans 110:99 (28:16, 25:18, 26:37, 31:28)



Najviac bodov: Paul 30, Booker 25, Ayton 21 - McCollum 25, Ingram 19, Valanciunas 18, 17.071 divákov



/stav série 1:0/

New York 18. apríla (TASR) - Basketbalisti Milwaukee Bucks úspešne vstúpili do play off NBA. Obhajcovia titulu zdolali v noci na pondelok Chicago Bulls 93:86. V priebehu zápasu síce premrhali 16-bodový náskok, napokon však zlomili odpor súpera. Giannis Antetokounmpo zaznamenal 27 bodov a 16 doskokov." uviedol pre akreditované médiá Jrue Holiday, ktorý päť minút pred koncom premenil dôležitú trojku. Vďaka šnúre 8:0 Milwaukee rozhodlo o svojom triumfe.Boston zvíťazil nad Brooklynom 115:114, o triumfe Celtics rozhodla strela Jaysona Tatuma so záverečným klaksónom. "" pochválil spoluhráča Tatum, ktorý si pripísal na konto 31 bodov. Brooklynu nepomohlo ani 39 bodov bývalého hráča Bostonu Kyrieho Irvinga, ktorého fanúšikovia Celtics vypískali.Miami Heat zvíťazili na domácej palubovke nad Atlantou Hawks 115:91 a ujali sa vedenia v sérii 1:0 na zápasy. Najlepší tím Východnej konferencie po základnej časti potiahol 27 bodmi Duncan Robinson, ktorý z pozície náhradníka premenil 8 z 9 trojkových pokusov. Rozohrávač Jimmy Butler pridal 21. Za hostí dal najviac bodov Danilo Gallinari - 17. Vôbec sa nedarilo tradičnému ťahúňovi Hawks, Trae Young premenil iba jednu z 12 striel z poľa a nazbieral len osem bodov. V Západnej konferencii si Phoenix poradil s New Orleans 110:99. Chris Paul pomohol k triumfu Suns 30 bodmi.