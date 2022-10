Milwaukee naďalej bez prehry, Antetokounmpo si pripísal 30 bodov

NBA - výsledky:



Detroit - Atlanta 112:136,

Orlando - Charlotte 113:93,

Boston - Cleveland 123:132 pp,

Toronto - Philadelphia 90:112,

Washington - Indiana 117:127,

Milwaukee - New York 119:108,

Minnesota - Los Angeles 111:102,

San Antonio - Chicago 129:124,

Denver - Utah 117:101,

Phoenix - New Orleans 124:111,

Portland - Houston 125:111

New York 29. októbra (TASR) - Basketbalisti Milwaukee Bucks sú ako jediný tím v novom ročníku zámorskej NBA naďalej bez prehry. V noci na sobotu vyhrali doma nad New Yorkom Knicks 119:108, k čomu Jannis Antetokounmpo prispel 30 bodmi, 14 doskokmi a deviatimi asistenciami.Bucks rozhodli o víťazstve šnúrou 18:0 v tretej štvrtine, po ktorej mali už 24-bodový náskok. Hostia v závere duelu sťahovali manko, ale na body to nestačilo. Za domácich pridali Grayson Allen 17 a Jrue Holiday 16 bodov, v drese Knicks sa RJ Barrett prezentoval 20 bodmi a Julius Randle si pripísal 14 bodov a 12 doskokov.Los Angeles Lakers neuspeli ani v piatom dueli v sezóne, na palubovke Minnesoty prehrali 102:111. V domácom drese dal Anthony Edwards 16 zo svojich 29 bodov v tretej štvrtine, Rudy Gobert sa blysol 22 bodmi a 21 doskokmi. V zostave Lakers chýbal Anthony Davis, jeho spoluhráč LeBron James zaznamenal 28 bodov.Donovan Mitchell i Caris LeVert nastrieľali zhodne po 41 bodov pri triumfe Clevelandu na pôde Bostonu 132:123 po predĺžení. DeMar DeRozan z Chicaga je 50. hráč v histórii NBA s 20.000 bodmi na konte. Proti San Antoniu ich dal spolu 33, no neodvrátil prehru 124:129. Tyrese Maxey prekonal svoje maximum v kariére, keď 44 bodmi prispel k víťazstvu Philadelphie v Toronte 112:90.