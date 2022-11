Milwaukee našlo v Atlante prvého premožiteľa, prehral aj Phoenix

NBA - sumáre:



Charlotte Hornets - Washington Wizards 100:108 (18:26, 30:20, 24:30, 28:32)



najviac bodov: Washington 25, Oubre 20, Rozier 19 - Kuzma 20, Porziňgis 19, Goodwin 17







Orlando Magic - Houston Rockets 127:134 (30:33, 35:38, 23:29, 39:34)



najviac bodov: Banchero 30, F. Wagner 23, Ross 21 - Jalen Green 34, Martin 21, Sengün 20 (10 doskokov)







Detroit Pistons - Oklahoma City Thunder 112:103 (28:33, 20:30, 36:22, 28:18)



najviac bodov: Bey 25, Cunningham 21 (11 doskokov), Ivey 15 (11 doskokov) - Gilgeous-Alexander 33, K. Williams a Muscala po 11







Indiana Pacers - New Orleans Pelicans 129:122 (32:30, 26:25, 42:36, 29:31)



najviac bodov: Turner 37 (12 doskokov), Haliburton (13 asistencií, 6 trojok) a Hield po 20 - Ingram 29, Williamson 26, H. Jones 16







Philadelphia 76ers - Phoenix Suns 100:88 (33:20, 23:27, 19:23, 25:18)



najviac bodov: Embiid 33 (10 doskokov), Harris a Niang (7 trojok) po 21 - Booker 28, Bridges 15, Ayton a Payne po 14







Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks 117:98 (25:36, 27:22, 37:22, 28:18)



najviac bodov: D. Murray 25 (11 asistencií), Griffin 24, Collins a Justin Holiday po 14 - Antetokunmpo 25, Jrue Holiday 16, Portis a Allen po 11







Miami Heat - Portland Trail Blazers 107:110 (28:28, 32:25, 21:20, 26:37)



najviac bodov: Butler, Adebayo a Strus po 16 - Simons 25, Grant 23, Lillard 19







Chicago Bulls - Toronto Raptors 111:97 (30:27, 28:26, 28:17, 25:27)



najviac bodov: LaVine 30, Vučevič 15 (13 doskokov), Dosunmu a D. Jones po 12 - VanVleet 27 (6 trojok), Trent 19, Anunoby 13







Memphis Grizzlies - Boston Celtics 106:109 (34:28, 20:37, 31:19, 21:25)



najviac bodov: Morant 30, Bane 19, Brooks 13 - Tatum 39, Brown 21, Horford a Smart (12 asistencií) po 15







Minnesota Timberwolves - New York Knicks 107:120 (29:38, 23:38, 28:27, 27:17)



najviac bodov: Towns 25 (13 doskokov), Edwards 16, Russell 14 - Randle 31 (8 trojok), Brunson 23, Barrett 22







San Antonio Spurs - Denver Nuggets 109:115 (28:28, 34:37, 27:29, 20:21)



najviac bodov: Johnson 30, Richardson 22, T. Jones 20 - Jokič 26 (10 asistencií), Porter 24, J. Murray 19







Dallas Mavericks - Brooklyn Nets 96:94 (29:34, 24:16, 19:23, 24:21)



najviac bodov: Dončič 36, Finney-Smith 18, Josh Green 16 - Durant 26, Thomas 19, O'Neale 15







Golden State Warriors - Sacramento Kings 116:113 (29:31, 26:36, 24:21, 37:25)



najviac bodov: Curry 47 (7 trojok), Wiggins 25 (10 doskokov), Thompson 16 - Fox 28, Monk 24, Sabonis 19 (14 doskokov)







Utah Jazz - Los Angeles Lakers 139:116 (42:34, 34:37, 39:27, 24:18)



najviac bodov: Markkanen 23, Clarkson 22, Sexton 17 - Davis 29, Westbrook 22, Nunn 18







Los Angeles Clippers - Cleveland Cavaliers 119:117 (31:37, 33:27, 24:23, 31:30)



najviac bodov: George 26. Marcus Morris 20, Jackson 18 - Mitchell 30 (8 trojok), Mobley 26, Garland 19 (12 asistencií)

New York 8. novembra (TASR) - Basketbalisti Milwaukee Bucks našli v novej sezóne NBA prvého premožiteľa až v desiatom stretnutí, na palubovke Atlanty podľahli 98:117. Hawks duel zvládli, hoci im pre zranenie holennej kosti vypadol zo zostavy ich líder Trae Young.Zastúpil ho Dejounte Murray s 25 bodmi, 11 asistenciami a 8 doskokmi. Atlanta však ukázala silu svojho kolektívu, šesť hráčov sa dostalo do dvojciferných čísiel, druhým najlepším strelcom bol nováčik ligy AJ Griffin, ktorý si z pozície náhradníka vylepšil kariérne maximum na 24 bodov. Bucks aj napriek nezdaru naďalej vedú Východnú konferenciu o jeden duel pred Clevelandom, pretože Cavaliers nedokázali v Los Angeles uspieť v druhom zápase v priebehu dvoch dní a po výhre nad Lakers podľahli Clippers tesne 117:119.Prehral aj doterajší líder Západnej konferencie, Phoenix neuspel vo Philadelphii 88:100. Za domácich sa po chorobe vrátil pod koše Joel Embiid a hneď svoj tím viedol s 33 bodmi a 10 doskokmi. Na čelo západu sa posunul Utah, ktorý si pripísal suverénny triumf proti Los Angeles Lakers. Sedem hráčov Jazz nazbieralo dvojciferný počet bodov, hostia nechali pre problém s nohou odpočívať LeBrona Jamesa.Bucks predviedli najviac strát v sezóne - 19 a historicky najlepšiu víťaznú sériu v úvode ročníka tak ukončili na čísle deväť. Rozhodujúcim momentom bola tretia štvrtina, ktorú domáci vyhrali 37:22.vysvetlil príčiny úspechu tréner Atlanty Nate McMillan podľa AP.Portland triumfoval po dráme v Miami 110:107, keď trojkou s klaksónom rozhodol Josh Hart. Trail Blazers sú v tabuľke Západnej konferencie na 3. mieste o jeden zápas za Utahom. Anfernee Simons víťazov viedol s 25 bodmi, do zostavy sa po zranení lýtka vrátil už aj líder tímu Damian Lillard a zapísal si 19 bodov. Hráčom z Floridy nepomohol ani výborný kolektívny výkon, keď všetkých osem hrajúcich hráčov sa zmestilo do intervalu 9-16 bodov.potešil sa hrdina stretnutia Hart.Embiid vynechal tri stretnutia, no ukázal, že choroba mu formu nezobrala. Exceloval najmä z čiary trestného hodu, premenil všetkých 16 pokusov, čo je u pivota výnimočné.vyjadril spokojnosť so svojim vystúpením kamerunský pivot.Najdlhšiu sériu víťazstiev ťahá aktuálne Dallas, uspel aj v štvrtom stretnutí v sérii, keď zdolal Brooklyn 96:94. Luka Dončič viedol Mavericks 36 bodmi a hranicu 30 bodov prekročil už v deviatom zápase za sebou.