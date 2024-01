Milwaukee nečakane prepustilo trénera Griffina

Milwaukee 24. januára (TASR) - Tím basketbalovej NBA Milwaukee Bucks prekvapujúco prepustil trénera Adriana Griffina. Patrí mu pritom 2. priečka vo Východnej konferencii.



Štyridsaťdeväťročný Griffin prevzal mužstvo v lete. V Milwaukee pracoval ako hlavný tréner vôbec prvýkrát v kariére, predtým pôsobil 16 sezón na pozícii asistenta. "Bolo to náročné rozhodnutie, navyše prišlo uprostred sezóny. Ďakujeme trénerovi Griffinovi za jeho tvrdú prácu," zverejnil generálny manažér tímu Jon Horst podľa AFP.



Milwaukee malo v uplynulej sezóne po základnej časti najlepšiu bilanciu, no nečakane vypadlo v 1. kole play off s neskorším finalistom z Miami. Tréner šampiónov z roku 2021 Mike Budenholzer následne prišiel o post hlavného trénera. V prebiehajúcej sezóne majú Bucks opäť najvyššie ambície. Podľa zámorských médií patrí k hlavným kandidátom na uvoľnenú pozíciu Doc Rivers.