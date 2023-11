Milwaukee predviedlo obrat sezóny, zvíťazilo nad Portlandom 108:102

NBA - výsledky:



Milwaukee - Portland 108:102,

Boston - Atlanta 113:103,

Memphis - Minnesota 97:119,

New York - Phoenix 113:116,

Orlando - Charlotte 130:117,

Brooklyn - Chicago 118:109,

Cleveland - Toronto 105:102,

Denver - San Antonio 132:120

New York 27. novembra (TASR) - Basketbalisti Milwaukee Bucks sa postarali o najväčší obrat v doterajšom priebehu sezóny NBA. V nočnom zápase prehrávali s Portlandom Trail Blazers v tretej štvrtine až o 26 bodov, no dokázali skóre otočiť a zdolali súpera 108:102.Jannis Antetokunmpo sa na víťazstve domácich podieľal 33 bodmi a 16 doskokmi. Jeho spoluhráč Damian Lillard zaznamenal v zápase proti svojmu bývalému tímu 31 bodov.Phoenix uspel na palubovke New Yorku 116:113 a natiahol víťaznú sériu už na sedem stretnutí. Rovnako siedmy zápas v rade vyhralo Orlando, ktoré si poradilo doma so Charlotte 130:117.Úradujúci šampión z Denveru zdolal San Antonio 132:120 najmä vďaka Nikolovi Jokičovi, ktorý si s 39 bodmi zlepšil osobné sezónne maximum. Iba tesne mu uniklo triple double, keď pridal 11 doskokov a deväť asistencií. Trápiaci sa Spurs prehrali 12. zápas v sérii a figurujú naďalej na dne tabuľky Západnej konferencie.