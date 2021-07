Milwaukee takmer po 50 rokoch postúpilo do finále play off NBA

Basketbalista Milwaukee Bucks Khris Middleton (vpravo) a hráč Atlanty Hawks Cam Reddish v 6. zápase finále play off Východnej konferencie zámorskej NBA Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks v Atlante v sobotu 3. júla 2021. Foto: TASR/AP

Basketbalisti Milwaukee Bucks držia trofej pre víťaza Východnej konferencie po 6. zápase finále play off Východnej konferencie zámorskej NBA Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks v Atlante v sobotu 3. júla 2021. Foto: TASR/AP

finále play off Východnej konferencie NBA - šiesty zápas:



Atlanta - Milwaukee 107:118 (24:28, 19:19, 29:44, 35:27)



Najviac bodov: Reddish 21 (6 trojok), Bogdanovič 20, Capela a Young po 14 - Middleton 32, Holiday 27, Connaughton a Lopez po 13



/výsledok série: 2:4/

New York 4. júla (TASR) - Basketbalisti Milwaukee postúpili do finále play off NBA. V šiestom dueli finále Východnej konferencie zvíťazili v Atlante 118:107 a v sérii uspeli 4:2.Bucks sa predstavia vo finále prvýkrát od roku 1974, v záverečnom kole ich čaká Phoenix, prvý zápas je na programe v utorok. Milwaukee zvládli súboj aj bez svojej opory Jannisa Antetokounmpa, ktorý vynechal druhý duel za sebou pre zranenie kolena. Zastúpil ho Khris Middleton s 32 bodmi. Na výbornú mu vyšla najmä tretia štvrtina, v ktorej dosiahol 16 bodov za sebou.povedal podľa agentúry AP Middleton.Do zostavy Atlanty sa vrátil Trae Young, no nazbieral iba 14 bodov a nedokázal zvrátiť vývoj zápasu. Najviac sa z tímu Hawks darilo Cameronovi Reddishovi s 21 bodmi.povedal Young.