Milwaukee túži po prvom titule od roku 1971, západ sľubuje drámy

Play off NBA - 1. kolo (v zátvorke nasadenie):



Východná konferencia



Milwaukee Bucks (1.) - Orlando Magic (8.)



Toronto Raptors (2.) - Brooklyn Nets (7.)



Boston Celtics (3.) - Philadelphia 76ers (6.)



Miami Heat (4.) - Indiana Pacers (5.)





Západná konferencia



Los Angeles Lakers (1.) - Portland Trail Blazers (8.)



Los Angeles Clippers (2.) - Dallas Mavericks (7.)



Denver Nuggets (3.) - Utah Jazz (6.)



Houston Rockets (4.) - Oklahoma City Thunder (5.)

Orlando 16. augusta (TASR) - Basketbalisti Milwaukee Bucks vstúpia do play off NBA ako hlavní kandidáti na zisk titulu. V pozícii najlepšieho tímu po základnej časti sú už druhý rok za sebou.Klub z Wisconsinu získal v histórii jediný primát a to ešte v roku 1971, keď bol jeho hlavnou hviezdou najlepší strelec histórie súťaže Kareem Abdul-Jabbar. V tejto sezóne má tím okolo Jannisa Antetokunmpa pred sebou zdanlivo ľahšiu cestu, pretože jeho minuloročný premožiteľ z finále konferencie sa oslabil. Obhajca titulu Toronto Raptors sa však s odchodom vlaňajšieho MVP finále Kawhiho Leonarda vyrovnal nad očakávania a s náskokom si zaistil druhé miesto na východe. Kanadské mužstvo má navyše dobrú aktuálnu formu, po reštarte má bilanciu 7 víťazstiev a jedinú prehru. Akékoľvek iné finále vo Východnej konferencii ako Milwaukee - Toronto by bolo prekvapením.Na západe je situácia oveľa vyrovnanejšia. Z prvej priečky vstupuje do vyraďovačky Los Angeles Lakers, no to nepredviedlo vo floridskej "bubline" oslnivé výkony. Skončilo s bilanciou 3:5 a navyše ukázalo svoju najväčšiu slabinu - úzky káder. V konferenčnom štvrťfinále ho čaká rozbehnutý Portland, ktorý si síce vybojoval postup až na poslednú chvíľu v play in, no jeho nízke postavenie v tabuľke je výsledkom zranení opôr v priebehu sezóny. Hviezdne duo Lakers LeBron James, Anthony Davis potrebuje hlavne zlepšené výkony krídelníka Kylea Kuzmu.vyzval spoluhráča LeBron James podľa ESPN, ktorý sa pokúsi vybojovať ocenenie MVP finále s tretím tímom.O to isté sa snaží aj Kawhi Leonard, ktorého Los Angeles Clippers sa v 1. kole stretne Dallasom Mavericks. Texasania sa vrátili do play off po štyroch rokoch a pod taktovkou 21-ročného Slovinca Luku Dončiča hrajú bez bázne a hany. Vo vyraďovacej časti môžu prekvapiť.Duel Denveru s Utahom bude súbojom európskych pivotov Nikolu Jokiča a Rudyho Goberta. Nuggets vstúpia do play off z tretej priečky a v sezóne zdolali Jazz už trikrát, no aj tak nie sú veľkými favoritmi, pretože ich trápia zranenia Garyho Harrisa i Willa Bartona. Rozohrávač Jamal Murray sa navyše vrátil na palubovky iba tesne pred play off.vyhlásil Jokič.Sledovaným bude aj súboj Houstonu s Oklahomou City, pretože obe družstvá si uplynulé leto vymenili hviezdy. Chris Paul a jeho spoluhráči z Thunder odohrali sezónu nad očakávanie a favorizovaných Rockets môžu potrápiť. Russella Westbrooka z Houstonu navyše trápi natiahnutý kvadriceps.Play off NBA odštartuje v pondelok večer stredoeurópskeho času. Ako prví nastúpia proti sebe hráči Denveru a Utahu.