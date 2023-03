Milwaukee uspelo v Sacramente a zvýšilo náskok na čele ligy

NBA - sumáre:



Detroit Pistons - Indiana Pacers 117:97 (38:20, 29:29, 24:19, 26:29)



Najviac bodov: Joseph 22, Wiseman (14 doskokov) a McGruder po 18 - Nwora 20, Nesmith a Nembhard po 15







Atlanta Hawks - Minnesota Timberwolves 115:136 (29:40, 23:36, 33:30, 30:30)



Najviac bodov: Young 41, Okongwu 16, Hunter 15 - Edwards 32, Conley 21, McDaniels 19







Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies 88:104 (25:29, 25:20, 21:36, 17:19)



Najviac bodov: Hardy 28, Josh Green 23, Holiday a Wright po 9 - Bane 23, Brooks a Roddy po 19







Miami Heat - Utah Jazz 119:115 (33:26, 23:31, 34:33, 29:25)



Najviac bodov: Butler 24, Vincent a Herro po 18 - Markkanen 38 (6 trojok), Fontecchio 23, Agbaji 14







Houston Rockets - Boston Celtics 111:109 (31:29, 31:26, 23:25, 26:29)



Najviac bodov: Jalen Green 28, Smith 24 (11 doskokov), Martin 20 - Brown 43, Tatum 22, Brogdon 20







Golden State Warriors - Phoenix Suns 123:112 (43:21, 32:37, 23:30, 25:24)



Najviac bodov: Thompson 38 (8 trojok), Curry 23, Poole 20 - Booker 32, Ayton 27 (12 doskokov), Okogie a Paul (11 asistencií) po 11







Sacramento Kings - Milwaukee Bucks 124:133 (32:27, 30:26, 25:37, 37:43)



Najviac bodov: Fox 35, Huerter 28 (8 trojok), Sabonis 23 (17 doskokov, 15 asistencií) - Antetokunmpo 46 (12 doskokov), Middleton 31, Lopez 23

New York 14. marca (TASR) - Vedúci tím basketbalovej NBA Milwaukee zvíťazil v noci na utorok na palubovke Sacramenta 133:124. Výraznou mierou k tomu prispel jeho líder Jannis Antetokunmpo, ktorý nazbieral 46 bodov a 12 doskokov. Bucks zvýšili svoj náskok na čele Východnej konferencie na 2,5 duelu, keďže druhý Boston prekvapujúco prehral na ihrisku najslabšieho tímu západu Houstonu 109:111.Grécky krídelník pre zranenie vynechal predchádzajúce tri stretnutia, no vrátil sa v dobrej forme. Domácim nestačilo 35 bodov De'Aaron Foxa a ani výkon Domantasa Sabonisa, ktorý si pripísal desiaty triple double v sezóne (23 bodov, 17 doskokov a 15 asistencií). "," posťažoval sa litovský pivot podľa AP.Boston nastúpil v najsilnejšej zostave, Jaylen Brown si dokonca vylepšil sezónny rekord na 43 bodov, no mladíci z Houstonu sa proti druhému najlepšiemu tímu ligy vytiahli. Dvadsaťjedenročný Jalen Green dal 28 bodov a 19-ročný nováčik nováčik Jabari Smith 24. "," vyjadril spokojnosť tréner Houstonu Stephen Silas.Obhajcovia titulu Golden State si pripísali ôsmy triumf v sérii na domácej palubovke, keď zvíťazili nad Phoenixom 123:112. Klay Thompson zaznamenal 38 bodov, keď premenil osem trojok, 33 bodov dal už v prvom polčase. Dallas bez zranených opôr Luku Dončiča a Kyrieho Irvinga vysoko prehral doma s Memphisom 88:104. Neuspel už v treťom stretnutí v rade a je už iba pol duelu nad čiarou postupu do vyraďovacej časti. Utah prehral v Miami 115:119 a v mimoriadne nabitej Západnej konferencii opäť prišiel o pozíciu zaisťujúcu účasť vo vyraďovačke. Klesol na 12. priečku o pol stretnutia za desiaty New Orleans, ktorý aktuálne drží posledný post.