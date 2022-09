Milwaukee vstúpi do sezóny asi bez Middletona, trápi ho zápästie

Milwaukee 26. septembra (TASR) - Basketbalový klub Milwaukee Bucks pravdepodobne vstúpi do nadchádzajúcej sezóny zámorskej NBA bez Khrisa Middletona. Americký hráč sa zotavuje z operácie ľavého zápästia, ktorú podstúpil v lete.



Middleton dohral so zranením už predošlú sezónu a len pred dvoma týždňami mu dali dole sadru. "Nebolo to veľmi bolestivé, ale v nejakom bode muselo prísť riešenie," uviedol 31-ročný hráč pre AP. Toto zranenie však nebolo dôvodom na jeho predčasný koniec v minulej sezóne, z play off ho vyradilo zranenie mediálneho kolaterálneho väzu v pravom kolene.



Milwaukee sa prebojovalo do semifinále Východnej konferencie, kde poľahlo Bostonu Celtics 3:4 na zápasy a neobhájilo tak titul. V nadchádzajúcej sezóne pokračuje s prakticky rovnakým mužstvom, do ktorého pribudnú len nováčikovia MarJon Beauchamp a AJ Gree spolu s Marquesom Boldenom a Joeom Inglesom. Ten taktiež nebude k dispozícii od úplného začiatku pre zranenie kolena.



Zdravotné problémy postihli aj trénera Bucks, Mike Budenholzer mal pred vyše mesiacom operáciu pravého členka. Otázne je, ako bude na jeho zotavovanie vplývať cesta do Abú Zabí, kde tím absolvuje prípravné zápasy proti Atlante Hawkks (6.10.) a Chicagu Bulls (8.10.).