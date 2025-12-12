Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 12. december 2025
Milwaukee zastavilo víťaznú sériu Bostonu

Kevin Porter Jr. (7) z Milwaukee Bucks a Derrick White (9) z Bostonu Celtics počas zápasu zámorskej NBA Milwaukee Bucks - Boston Celtics v Milwaukee 11. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Autor TASR
New York 12. decembra (TASR) - Basketbalisti Milwaukee zaskočili v NBA hráčov Bostonu a víťazstvom 116:101 v noci na piatok ukončili ich víťaznú sériu piatich duelov. Zraneniami oslabení Bucks pritom neuspeli v desiatich z uplynulých dvanástich stretnutí. V drese víťazov sa zaskvel Kyle Kuzma s 31 bodmi, Kevin Porter ho doplnil 18 bodmi, 13 asistenciami a 10 doskokmi. Celtics nestačilo 30 bodov Jaylena Browna.

Denver dominoval na palubovke Sacramenta 136:105 a v tabuľke Západnej konferencie mu patrí 2. priečka o 5,5 stretnutia za lídrom ligy Oklahomou City. Houston zvládol koncovku s Los Angeles Clippers, zvíťazil 115:113 a je tretí o jeden duel za Denverom.

NBA - výsledky:

Houston - Los Angeles Clippers 115:113, Milwaukee - Boston 116:101, New Orleans - Portland 143:120, Sacramento - Denver 105:136
