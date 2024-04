Milwaukee zdolalo Boston 104:91, no prišlo o zraneného Antetokunmpa

NBA - sumáre:



Charlotte Hornets - Dallas Mavericks 104:130 (18:36, 29:33, 36:28, 21:33)



Najviac bodov: Bridges Mil. 22, Miller 21, Bertans 13 - Dončič 39 (12 doskokov, 10 asistencií), Gafford 26, Irving 18







Philadelphia 76ers - Detroit Pistons 120:102 (30:22, 34:30, 26:26, 30:24)



Najviac bodov: Embiid 37 (11 doskokov), Hield 18, Oubre 17 - Ivey 25, Fournier 21, Duren 15 (11 doskokov)







Toronto Raptors - Indiana Pacers 123:140 (35:25, 29:40, 27:41, 32:34)



Najviac bodov: Olynyk 22, Freeman-Liberty 18, Brown B. 16 - Haliburton 20, Siakam, Turner po 16, McConnell 15







Atlanta Hawks - Miami Heat 111:117 pp (27:30, 20:29, 33:21, 21:21 - 10:16)



Najviac bodov: Murray D. 29 (13 doskokov, 13 asistencií), Hunter 23 (11 doskokov), Johnson 13 - Herro 33, Butler 25, Jovič 23







Milwaukee Bucks - Boston Celtics 104:91 (37:21, 26:22, 15:24, 26:24)



Najviac bodov: Beverley 20 (10 doskokov), Antetokunmpo 15, Lopez 15 - Tatum 22, Brown J. 14 (10 doskokov), Holiday 12







Houston Rockets - Orlando Magic 118:106 (36:25, 27:26, 34:31, 21:24)



Najviac bodov: VanVleet 37, Smith 23, Brooks 15 - Banchero, Suggs po 21, Fultz 18, Wagner 12







Chicago Bulls - New York Knicks 117:128 (27:36, 35:32, 33:33, 22:27)



Najviac bodov: DeRozan 34, Vučevič 26, White 24 - Brunson 45, Anunoby 24, DiVincenzo 21







Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs 87:102 (25:16, 24:32, 12:29, 26:25)



Najviac bodov: Clarke, Jemison a Pippen po 14, Simpson 12, Jackson 11 - Wembanyama 18, Champagnie 17, Wesley 13







Minnesota Timberwolves - Washington Wizards 130:121 (26:44, 34:26, 39:24, 31:27)



Najviac bodov: Edwards 51, Alexander-Walker 23, Gobert 19 (16 doskokov) - Kispert 25, Poole 24, Avdija 15







Oklahoma City Thunder - Sacramento Kings 112:105 (28:31, 17:33, 39:23, 28:18)



Najviac bodov: Gilgeous-Alexander 40, Dort 18, Holmgren 15 - Fox 33, Ellis 26, Murray Keeg. 15 (10 doskokov)







Utah Jazz - Denver Nuggets 95:111 (17:34, 36:31, 27:22, 15:24)



Najviac bodov: Horton-Tucker 24, Yurtseven 20 (11 doskokov), Šamanič 15 (10 doskokov) - Jokič 28 (13 doskokov), Murray J. 28, Porter 12







Los Angeles Lakers - Golden State Warriors 120:134 (29:38, 31:33, 29:35, 31:28)



Najviac bodov: James 33 (11 asistencií), Reaves 22, Hachimura 20 (11 doskokov) - Thompson 27, Curry 23, Wiggins 17







Phoenix Suns - Los Angeles Clippers 92:105 (10:37, 23:29, 35:18, 24:21)



Najviac bodov: Durant 21, Beal 19, Booker 12 - George 23, Mann 17 (10 doskokov), Zubač 17 (13 doskokov)







Portland Trail Blazers - New Orleans Pelicans 100:110 (27:28, 28:24, 23:35, 22:23)



Najviac bodov: Ayton 30 (13 doskokov), Henderson 19 (15 asistencií), Murray Kr. 14 - Murphy 31, McCollum 29, Williamson 22



New York 10. apríla (TASR) - Basketbalisti Milwaukee Bucks vyhrali v šlágri zámorskej NBA doma nad najlepším tímom súťaže Bostonom 104:91. Domáci však v súboji top tímov Východnej konferencie prišli o Jannisa Antetokunmpa, ktorý si zranil lýtko v tretej štvrtine a do zápasu sa už nevrátil. Vážnosť jeho zranenia sa ukáže až po podrobnejších vyšetreniach.Duel priniesol rekordne nízky počet trestných hodov v histórii súťaže, z jediných dvoch pokusov premenil Antetokunmpo jeden. Boston sa zároveň stal prvým tímom v NBA, ktorý nemal k dispozícii ani jeden trestný hod v zápase.uviedol tréner Bucks Doc Rivers. Jeho zverenci v stretnutí faulovali iba štyrikrát, čo je najmenej v histórii profiligy.Hráči Golden State uspeli na palubovke Los Angeles Lakers 134:120, keď si pripísali až 26 úspešných trojkových pokusov. Phoenix si skomplikoval situáciu v boji o priamy postup do play off domácou prehrou 92:105 s Los Angeles Clippers. Na šiestu priečku na západe sa pred Suns dostali New Orleans Pelicans, ktorí triumfovali v Portlande 110:100.Philadelphia dosiahla šieste víťazstvo za sebou, keď zdolala Detroit 120:102. Joel Embiid k tomu prispel 37 bodmi, 11 doskokmi a ôsmimi asistenciami. Luka Dončič zaznamenal 39 bodov a triple-double, jeho Dallas jednoznačne vyhral na palubovke Charlotte 130:104.Líder Západnej konferencie Minnesota Timberwolves doma zdolala Washington Wizards 130:121 napriek 21-bodovému manku v prvej štvrtine. Dopomohlo k tomu kariérne maximum Anthonyho Edwardsa 51 bodov, 22-ročný Američan pripísal zásluhy trénerovi Chrisovi Finchovi.citovala Edwardsa agentúra AP.