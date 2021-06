Milwaukee zdolalo Brooklyn a vynútilo si rozhodujúci siedmy zápas

2. kolo play off NBA



semifinále Východnej konferencie - 6. zápas /na 4 víťazstvá/:



MILWAUKEE BUCKS – BROOKLYN NETS 104:89 (26:19, 33:29, 19:19, 26:22)



Najviac bodov: Middleton 38 (10 doskokov), Antetokounmpo 30 (17 doskokov), Holiday 21 – Durant 32 (11 doskokov), Harden 16, Griffin 12, 16.310 divákov



/stav série: 3:3/

New York 18. júna (TASR) - Basketbalisti Milwaukee si vynútili rozhodujúci siedmy súboj v semifinále play off Východnej konferencie NBA. V šiestom stretnutí 2. kola triumfovali na vlastnej palubovke nad Brooklynom 104:89 a vyrovnali stav série na 3:3 na zápasy.Najlepším strelcom Bucks bol Khris Middleton s 38 bodmi (10 doskokov), Jannis Antetokounmpo pridal 30 bodov a 17 doskokov. Vo všetkých šiestich dueloch uspeli domáce tímy.povedal Middleton pre agentúru AP.Brooklyn chcel ukončiť sériu už na palubovke Milwaukee. Strelecky ho ťahal najmä Kevin Durant, ktorý zaznamenal 32 bodov a hoci v úvode poslednej štvrtiny pomohol skresať náskok domácich na rozdiel piatich bodov, na víťazstvo to nestačilo. James Harden, ktorý po zranení zadného stehenného svalu odohral len druhý duel, prispel 16 bodmi, no stále nebol vo svojej koži.povedal tréner Nets Steve Nash pre New York Post a spokojný nebol ani hráč:povedal MVP súťaže z roku 2018 pre web NBA.Rozhodujúci duel je na programe v noci na nedeľu o 2.30 SELČ.